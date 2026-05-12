Un herido en una colisión entre una moto y una furgoneta en el Vial Norte de Córdoba

Una persona ha resultado heridaeste martes en Córdoba tras la colisión entre una furgoneta y una motocicleta en el Vial Norte. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el accidente se produjo a las 11.50 horas en el cruce entre la avenida de la Libertad y Gran Capitán, frente al hotel Córdoba Center. El impacto tuvo lugar en la intersección cuando uno de los vehículos realizaba un giro, según relataron varios testigos del suceso.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y agentes de la Policía Local de Córdoba. Los agentes tuvieron que cortar durante unos minutos el tráfico en el tramo de Gran Capitán que conecta con la avenida de la Libertad para facilitar la actuación de los servicios de emergencia. Además, se reguló la circulación en esta última vía debido a la elevada intensidad de tráfico que registra habitualmente.

Policía Local en la zona del accidente. / A. RAMÍREZ

El herido permaneció consciente tras el impacto

Según explicaron los testigos, el afectado permaneció consciente tras el impacto mientras era atendido por los servicios sanitarios, reportando heridas de levedad.