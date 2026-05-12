Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Profesionales tecnológicosPrecio de la viviendaDebate electoralAdamuzConciertos en la FeriaCordobeses tras el debateJuicio aparcacoches¿Quién ha ganado el debate?Política antes del clicAlumbrado Feria de CórdobaPerfil de MaílloMujeres vulnerablesFallecido LucenaCórdoba omeyaPatios de CórdobaHermandad del RocíoDirecto | HantavirusGuía de los PatiosResultados Elecciones Autonómicas AndalucíaMorenoPuenteSanzMaíllo
instagramlinkedin

Sucesos

Un herido en una colisión entre una moto y una furgoneta en el Vial Norte de Córdoba

La Policía Local reguló la circulación en la zona y cortó el tráfico en un punto para facilitar la asistencia

Vehículos de la Policía Local en la zona del percance.

Vehículos de la Policía Local en la zona del percance. / A. RAMÍREZ

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

Una persona ha resultado heridaeste martes en Córdoba tras la colisión entre una furgoneta y una motocicleta en el Vial Norte. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el accidente se produjo a las 11.50 horas en el cruce entre la avenida de la Libertad y Gran Capitán, frente al hotel Córdoba Center. El impacto tuvo lugar en la intersección cuando uno de los vehículos realizaba un giro, según relataron varios testigos del suceso.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y agentes de la Policía Local de Córdoba. Los agentes tuvieron que cortar durante unos minutos el tráfico en el tramo de Gran Capitán que conecta con la avenida de la Libertad para facilitar la actuación de los servicios de emergencia. Además, se reguló la circulación en esta última vía debido a la elevada intensidad de tráfico que registra habitualmente.

Noticias relacionadas y más

Policía Local en la zona del accidente.

Policía Local en la zona del accidente. / A. RAMÍREZ

El herido permaneció consciente tras el impacto

Según explicaron los testigos, el afectado permaneció consciente tras el impacto mientras era atendido por los servicios sanitarios, reportando heridas de levedad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X
  2. Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela en Huerta de Santa Isabel
  3. Manuel Benítez 'El Cordobés' celebra sus 90 años rodeado de familia: la emotiva foto de Julio Benítez con su padre
  4. Convocadas 55 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba: plazos, requisitos y materia de examen
  5. Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
  6. Cordobeses del Año: Diario CÓRDOBA premia la entrega de Adamuz y distingue la excelencia social y empresarial
  7. Buscaban los orígenes de la Córdoba omeya y dieron con los inicios de la Córdoba romana: «Es un hallazgo muy interesante»
  8. La hostelería cordobesa tendrá que adaptar turnos, horarios y hasta cerrar las terrazas ante episodios de calor extremo

Así son los Patios de Córdoba 2026 en la Judería y San Francisco, una ruta con novedades y ausencias

Un herido en una colisión entre una moto y una furgoneta en el Vial Norte

Un herido en una colisión entre una moto y una furgoneta en el Vial Norte

El comité de empresa de Aucorsa apoya la protesta de Sadeco en Córdoba por la falta de inversión municipal

Silvia Mellado (PSOE) apela a una "gran movilización progresista" para reforzar los servicios públicos con Montero de presidenta de la Junta

Córdoba puede decidir el 17M: el voto de la provincia será clave para revalidar (o no) la mayoría absoluta de Juanma Moreno

Córdoba puede decidir el 17M: el voto de la provincia será clave para revalidar (o no) la mayoría absoluta de Juanma Moreno

Por Andalucía propone una banca pública regional que facilite los préstamos a pequeñas empresas y autónomos

El mercado del alquiler de Córdoba vive una transformación: las viviendas de temporada crecen y suman ya dos de cada diez ofertas

El mercado del alquiler de Córdoba vive una transformación: las viviendas de temporada crecen y suman ya dos de cada diez ofertas

Un aparcacoches se enfrenta a 7 años de cárcel por intentar matar a otro junto al centro comercial El Arcángel

Tracking Pixel Contents