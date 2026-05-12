Córdoba puede decidir el 17M: el voto de la provincia será clave para revalidar (o no) la mayoría absoluta de Juanma Moreno

La provincia de Córdoba será determinante en el resultado de las Elecciones en Andalucía de este domingo 17 de mayo a tenor de las estimaciones de voto que apuntan las encuestas realizadas y que determinan que el popular Juanma Moreno estaría acariciando una nueva mayoría absoluta –la segunda tras la obtenida en 2022- a la espera de lo que suceda con el voto indeciso y el “reparto de los flecos” en cuatro provincias andaluzas: una de ellas Córdoba.

En el PP-A están pendiente de estos sondeos y prueba de ello son las múltiples visitas realizadas por el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía tanto durante la campaña electoral como la precampaña. Esta misma semana, Juanma Moreno volverá a Córdoba coincidiendo con la recta final de la campaña a la búsqueda de atar la mayoría absoluta y lo hará en la comarca de Los Pedroches, donde visitará este jueves 14 de mayo Añora, localidad que en 2022 le sirvió como talismán con su visita a la ganadería de vacuno de leche El Cruce, situada en esta localidad cordobesa, y la foto con la vaca Fadie, que se convirtió en una de las imágenes de aquella campaña, aún hoy recordada.

Carteles electorales de las principales candidaturas al 17M / CÓRDOBA (Imagen generada con IA)

Cuatro provincias en liza este 17M

A la espera de lo que los 647.576 cordobeses censados para votar en Córdoba decidan el próximo domingo en las urnas, los sondeos provincializados, tanto del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como del Centro de Estudios Andaluces (Centra), apuntan que la proyección de estimación de votos y parlamentarios está muy reñida en las provincias de Córdoba, Cádiz, Huelva y Málaga, que se revelan como las circunscripciones determinantes a la hora de revalidar la absoluta de los populares.

En los comicios del 19 de junio de 2022, con una participación del 58,2%, el PP-A obtuvo 58 diputados –la mayoría absoluta está fijada en 55 parlamentarios-, el PSOE-A, 30 diputados; Vox logró 14 parlamentarios, Por Andalucía obtuvo 5, y Adelante Andalucía, 2 diputados.

Entonces los populares se beneficiaron de los “flecos” del recuento electoral en todas las provincias, lo que permitió que el resultado final superara con creces lo vaticinado por las encuestas. Ahora, sin embargo, el recuento final podría beneficiar tanto a Vox, que pugna con los populares por el voto de la derecha, como a Adelante Andalucía, la formación que está llamada a convertirse en la sorpresa de estos comicios de acuerdo con los sondeos.

¿Qué puede pasar en Córdoba este 17M?

Tanto el CIS como el Centra ofrecen datos provincializados para las elecciones andaluzas y ambos coinciden en refrendar la victoria rotunda del PP-A en Córdoba, aunque advierten de la posible pérdida de hasta dos diputados, dependiendo del sondeo, que podría dejar tocada la mayoría absoluta de los populares en el Parlamento de Andalucía.

En 2022, Córdoba repartió así a sus 12 diputados en el Parlamento de Andalucía: 7 diputados para el PP, 3 para el PSOE, 1 para Vox y 1 para Por Andalucía.

Ahora las tornas cambian y los populares podrían perder representantes a favor de Vox y también de Adelante Andalucía.

Antonio Repullo (PP-A), Silvia Mellado (PSOE-A), Paula Badanelli (Vox), Rosa Rodríguez (Por Andalucía) y Mariví Serrano (Adelante Andalucía), los candidatos por Córdoba a las andaluzas. / CÓRDOBA

En el caso del CIS, el sondeo otorga a los populares entre 5 y 6 diputados por Córdoba, por lo que podrían perder entre uno y dos escaños. El PSOE se mantiene respecto a 2022 y asegura los tres diputados pudiendo subir hasta cuatro.

Vox, por su parte, podría pasar de uno a dos diputados por Córdoba en el Hospital de las Cinco Llagas, la coalición de Por Andalucía mantiene su representante, y Adelante Andalucía podría irrumpir con un diputado por Córdoba.

La encuesta del Centra confirma la pérdida de un parlamentario en el PP, que se quedaría con 6 diputados. El PSOE se mantiene en 3, y Vox rentabiliza la caída de los populares, sumando un diputado respecto a 2022 y alcanzando los dos representantes. Según el Centra, Por Andalucía mantiene su diputado y Adelante Andalucía no tendría representación por Córdoba.

Los escaños determinantes en Andalucía este 17M

Atendiendo a las encuestas del CIS y el Centra, las provincias determinantes son Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga; a las que el sondeo del Centra suma Jaén.

Los populares ven peligrar diputados en las provincias de Cádiz (perdería 1), Córdoba (puede perder hasta dos), Huelva (pierde 1), Málaga (puede perder dos) y Jaén (perdería 1). Por el contrario, se mantiene en Granada y Sevilla, y sube en Almería (donde podría ganar dos diputados). Es decir, en total los populares podrían perder hasta siete escaños y ganar dos, lo que dejarían los 58 diputados de 2022 en 53 parlamentarios, a dos de la mayoría absoluta, si se combinan ambos sondeos.

Este dato coincide con la encuesta preelectoral del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica, que sitúa al candidato popular muy cerca de los 55 escaños, con una estimación de entre 52 y 55 diputados.

Gráfico que muestra el reparto de escaños según el sondeo del GESOP para las elecciones andaluzas de mayo de 2026.

Quién sube y quién baja en los sondeos del 17M

Respecto al resto de formaciones políticas, el PSOE podría subir en diputados en Almería (uno más), Córdoba (uno más), Málaga (uno más), Sevilla (uno más) y Jaén (uno más). Y perdería representación en Huelva, Granada, manteniéndose en Cádiz.

Vox, tercera fuerza parlamentaria en 2022, perdería diputados en Sevilla, Málaga y Almería; mientras que podría subir en Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, y mantener los parlamentarios por Granada.

Por Andalucía mantiene los diputados por Cádiz, Córdoba, Málaga, Sevilla y Granada. Podría entrar por Huelva y Jaén.

Y Adelante Andalucía crece en Cádiz y Sevilla –donde ya tienen representación- y obtendría sus primeros parlamentarios en Córdoba, Huelva y Málaga, y no obtendría representación en Almería, Huelva ni Jaén.