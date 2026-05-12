Hacemos Córdoba exige un plan de equipamientos públicos para Huerta Santa Isabel y critica el uso comercial de suelo público

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha reclamado al alcalde de la ciudad, José María Bellido, la puesta en marcha de un plan de equipamientos públicos para este barrio de la ciudad, tras denunciar la “falta absoluta” de previsión municipal para dotar a la zona de espacios sanitarios, educativos, sociales y vecinales.

Según ha informado la coalición en una nota de prensa, el grupo rechaza la operación urbanística aprobada en el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que permitirá destinar suelo público a un uso comercial relacionado con Mercadona. Para Hacemos Córdoba, esta decisión supone “otro ejemplo más” de un modelo de ciudad que, a su juicio, “privatiza espacios de futuro para los barrios”.

La formación sostiene que el problema no se limita a la instalación de una gran superficie comercial, sino a la ausencia de una planificación pública para Huerta Santa Isabel, una zona en crecimiento que, según advierten, necesitará nuevos servicios en los próximos años.

Reclamación de suelo para servicios públicos

Hacemos Córdoba ha denunciado que el Ayuntamiento “no tiene previsto absolutamente nada” para el barrio en materia de equipamientos públicos. La coalición cita como ejemplos la falta de previsión para futuros centros de salud, centros cívicos, espacios vecinales, infraestructuras educativas u otros servicios necesarios para la ciudadanía.

“El Ayuntamiento está hipotecando el futuro de la ciudad para beneficiar intereses privados”, han señalado desde la coalición, que considera que la administración local debe actuar con prudencia y reservar suelo para las necesidades futuras de los vecinos.

El grupo municipal acusa al gobierno local de priorizar “ingresos a corto plazo” frente a una planificación urbana orientada al interés general. En este sentido, advierte de que decisiones como esta pueden limitar las posibilidades del barrio para contar en el futuro con dotaciones públicas suficientes.

Compara el caso con Nuevo Poniente

La coalición también ha recordado el caso de Nuevo Poniente, donde, según denuncia, “prácticamente todo el suelo ha terminado privatizado” sin reservar espacios públicos suficientes para responder al crecimiento del barrio.

“Los vecinos y vecinas pierden hoy la posibilidad de contar mañana con un centro cívico, un centro de salud, un colegio o cualquier equipamiento necesario”, han lamentado desde Hacemos Córdoba, que vincula esta operación con un modelo urbanístico basado, según afirma, en favorecer el negocio privado frente a las necesidades reales de los barrios.

Por todo ello, Hacemos Córdoba reclama la paralización de la operación urbanística y la elaboración urgente de un plan de equipamientos públicos para Huerta Santa Isabel, con espacios reservados para servicios públicos y usos vecinales.