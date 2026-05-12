Córdoba contará con un tramo de 13 kilómetros de autovía en la N-432 entre la capital y Cerro Muriano

Córdoba contará con un tramo de autovía de 13 kilómetros en la N-432 (la carretera Badajoz-Granada). El Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad (Mitma), ha anunciado este martes la licitación de un contrato de servicios para redactar el proyecto que definirá el trazado. El nuevo tramo de autovía estará situado entre la barriada de Cerro Muriano y la capital, en concreto, entre los puntos kilométricos 253,8 y 266,7. Según la información facilitada por el Mitma este martes a través de una nota de prensa, la licitación saldrá publicada en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días.

El presupuesto estimado de la licitación, que ya se puede consultar en la plataforma de contratación, es de 5,7 millones de euros, y el plazo de ejecución fijado es de 36 meses. Las empresas interesadas en particiupar en este concurso cuentan hasta el 12 de junio para presentar ofertas.

Anunciado en una respuesta al PP

Este proyecto ya estaba presente en una respuesta del Gobierno a la senadora del PP Cristina Casanueva que avanzó este diario. En aquel momento, el Gobierno anunció algunas mejoras en la N-432, entre ellas, las que afectan al trazado entre Córdoba y Cerro Muriano. Entre las actuaciones que se planteaban en aquel documento se encontraba duplicar la calzada, que pasaría de los dos carriles actuales a cuatro entre los puntos 253,8 (pasada la base militar de Cerro Muriano) y 266,7 (zona de la urbanización de la Campiñuela). Además, la respuesta del Gobierno al PP aludía a un carril más en un tramo de Espiel y otro en Espejo. En el caso de Espiel, a los dos carriles actuales se sumaría otro entre los puntos kilométricos 223,4 (a dos kilómetros del municipio) y 253,8. En cuanto a Espejo, la idea era añadir un carril entre los puntos 276 (en Córdoba capital, a la salida del barrio del Guadallquivir) y 306,4 (llegando al municipio).

El proyecto del nuevo trazado

El proyecto permitirá dotar el tramo de N-432 que se encuentra entre la capital y Cerro Muriano de dos calzadas con dos carriles como mínimo cada una. En la actualidad, los 13 kilómetros de la N-432 afectados cuentan con una única calzada con doble sentido de circulación, con secciones que varían y diferentes configuraciones con uno o dos carriles por sentido según el tramo.

Para tomar esta decisión, el Gobierno ha tenido en cuenta el tráfico. El Mitma explica que ese tramo tiene picos de intensidad media diaria (IMD) y tráfico pesado por su cercanía a la capital y por el flujo de vehículos procedentes de Cerro Muriano. Ese flujo de vehículos, señala el Mitma, "se asocia a la actividad de la base militar, las urbanizaciones existentes a lo largo del recorrido del tramo y la ciudad de Córdoba".

La carretera N-432, en imagen de archivo. / A. J. González

Presupuesto estimado de 115 millones

La previsión del Mitma es que la ejecución de este tramo de autovía cuente con un presupuesto de 115 millones de euros. La nueva carretera, precisa el Mitma, "mejorará la conexión interurbana hacia el norte de la provincia de Córdoba, el acceso a la base militar de Cerro Muriano, su conexión con la Autovía del Sur A-4" y "la fluidez del tráfico asociado a la actividad de dicha base militar". Además, el Mitma explica que este tramo de autovía "garantizaría unas condiciones óptimas de seguridad, capacidad y fluidez de la N-432, compatibles con las soluciones planteadas para la futura autovía A-81".

Este anuncio se produce en un momento en el que la A-81, la futura autovía Badajoz-Granada, en el tramo de Córdoba, se encuentra en stand by por distintas circunstancias, entre ellas, la complejidad medioambiental del tramo entre Espiel y Córdoba. En cuanto al tramo entre Badajoz y Espiel, el Gobierno decidió priorizar la parte de Extremadura, descartando, por el momento, convertir en autovía el trazado a su paso por Córdoba. La prioridad del Gobierno en relación a Córdoba y a esta carretera son actuaciones puntuales de arreglo de la N-432, una de las vías con mayor siniestralidad de toda España.