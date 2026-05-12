Córdoba contará con un nuevo puente: así avanza la construcción del paso elevado de Alcolea

Córdoba contará con un nuevo puente, cuya construcción se lleva a cabo en la barriada de Alcolea. Las obras para levantar este paso elevado, que ya han sido prorrogadas en varias ocasiones, se centran ahora en la colocación de la peculiar estructura metálica de este viaducto largamente demandado para dotar de otro acceso a Alcolea y a las urbanizaciones de su entorno. Si no hay nuevos imprevistos, las obras estarán acabadas en julio, que es el último plazo otorgado por el Ayuntamiento de Córdoba a la empresa constructora, Sepisur XXI.

Una de las razones por las que la Gerencia de Urbanismo ha ampliado el plazo de ejecución del puente es precisamente el montaje de la estructura metálica y el tablero, que requiere la utilización de dos grúas de 750 toneladas, difíciles de encontrar al haber pocas empresas especializadas que dispongan de este tipo de maquinaria.

Montaje de la estructura metálica del puente de Alcolea de Córdoba / A.J. González

Se habilitará una entrada alternativa a las urbanizaciones de Alcolea

Según fuentes municipales, la colocación de la estructura en su lugar definitivo permitirá rematarla "in situ, con el tablero, la acera y todos los detalles" que tendrá este singular viaducto. Después de estos trabajos, y según las mismas fuentes, "se procederá al encuentro del nuevo vial con la carretera antigua". Cuando esto ocurra, se tendrá que proceder durante una semana aproximadamente al corte del acceso a las urbanizaciones de Alcolea, habilitando una entrada alternativa.

Estructura metálica del puente y grúas con las que se colocará en su lugar definitivo. / A.J. González

Trabajos de soldadura de la estructura metálica

Hace un par de meses comenzaron los trabajos de soldadura de la estructura metálica del puente. Este paso elevado tendrá 10 metros de ancho, dos carriles de 3,5 metros cada uno y una longitud de 41,35 y es una infraestructura muy esperada, ya que permitirá el acceso a las urbanizaciones de Encinares de Alcolea y El Sol, a las que se llega ahora por el puente de los Piconeros, que tiene el hándicap de que no permite el cruce de dos vehículos pesados ni de autobuses, y que, al ser BIC, no puede ser ampliado.

Infografía del futuro puente de Alcolea. / Ramón Azañón

El proyecto empezó a tramitarse hace más de un lustro y proviene del elaborado por la Diputación en el 2018, por lo que desde mucho antes ya se pensaba en construir un puente sobre el Guadalbarbo. Pese a ser una antigua demanda vecinal, las obras del puente sobre el Guadalbarbo no se pudieron licitar hasta el año 2022. El viaducto salió a concurso con un presupuesto base de más de un millón de euros y un plazo de ejecución de siete meses. Los trabajos para construir este nuevo puente empezaron hace tres años pero se han encontrado con distintos contratiempos.

Diario CÓRDOBA

Tres ampliaciones de plazo

El plazo de finalización del puente era febrero de 2024, pero en esa fecha Urbanismo tuvo que realizar una primera modificación en el proyecto al no haberse incluido unidades de obra necesarias. Un año después se aprobó un modificado del proyecto y se concedió más plazo para la finalización de las obras, que se pospuso hasta julio de 2025. Sin embargo, las lluvias y el retraso en el suministro de la perfilería metálica motivó una nueva ampliación de plazo hasta diciembre de 2025, a la que se sumó otra posterior hasta abril de este año con motivo de la fabricación de la estructura metálica que comienza a montarse.

Cuando esté acabado, el puente sobre el Guadalbarbo contará con dos carriles de 3,50 y un paso peatonal.