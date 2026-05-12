ELECCIONES ANDALUZAS
Los cordobeses dictan sentencia tras el segundo debate de las andaluzas del 17M: quién gana y quién sale tocado
Una encuesta de Diario CÓRDOBA entre sus lectores apunta a un claro ganador en el segundo, y decisivo, enfrentamiento entre los cabezas de lista de PP-A, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía
La campaña electoral de las Elecciones de Andalucía 2026 celebró este lunes 11 de mayo el segundo, y definitivo, debate electoral entre los de PP-A, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Canal Sur fue el escenario del ‘cara a cinco’ decisivo a seis días de la convocatoria con las urnas. En el plató televisivo se citaron Juanma Moreno (PP-A), María Jesús Montero (PSOE-A), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía), que protagonizaron un debate bronco en el que hubo momentos de tensión en las referencias a los cribados del cáncer de mamá y la gestión del accidente ferroviario de Adamuz.
Así ha sido el segundo debate de las andaluzas 2026
La confrontación entre los cinco candidatos duró 90 minutos y empezó con el habitual ‘minuto de plata’ de presentación de todos los candidatos. A continuación, hubo tres bloques temáticos: economía y empleo; política social, sanidad, vivienda, igualdad, educación y dependencia; gobernanza, financiación autonómica, Andalucía en España y en Europa, transparencia y buena gobernanza. Para terminar con el ‘minuto de oro’ de petición del voto por parte de los cabeza de lista.
El cambio en el tono respecto al debate de RTVE celebrado el 4 de mayo, se notó desde el inicio del encuentro, con un Juanma Moreno a la pelea el voto indeciso de la derecha con Vox y una la ofensiva coordinada de la izquierda, que volvió a insistir en que diera una respuesta a la crisis de los cribados del cáncer de mama.
En este momento, las distintas formaciones de izquierda han ido contra el presidente, Juanma Moreno, reclamando una explicación. "Todos contra mí, entre todos vamos a derruir al Gobierno, pero no lo hagáis mintiendo", les ha reclamado el presidente, que ha señalado que no puede tratar temas porque "no paran" de interpelarle.
Una y otra vez, los representantes de la izquierda le han pedido explicaciones al presidente sobre qué ocurrió para que hubiera fallos. "Está feo que las dejara tiradas, está feo que no votemos sabiendo qué pasó", le ha espetado el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García. Maíllo y la candidata socialista, María Jesús Montero, le han recordado que "es el presidente de la Junta" y que, según sus palabras "maltrataron a Amama".
Adamuz, en el debate de las andaluzas
El otro momento de mayor tensión se vivió por las acusaciones cruzadas en la gestión del accidente ferroviario de Adamuz. El presidente andaluz y candidato a la reelección del Partido Popular, Juanma Moreno, ha interpelado hasta en dos ocasiones a la candidata del PSOE y exvicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, a quien ha exigido que cuente "toda la verdad" a los familiares de los 46 fallecidos en la tragedia ferroviaria, ocurrida el pasado 18 de enero, algo que -según ha dicho el candidato del PP- le han pedido las propias familias.
Por su parte, la socialista María Jesús Montero ha respondido rápida a la pregunta de Moreno con otro ataque que incluía la crítica a la gestión del accidente por parte de la administración autonómica a través del servicio de emergencias 112, que está bajo investigación judicial.
La irrupción del accidente de Adamuz en la campaña ha provocado la reacción inmediata del alcalde de la localidad cordobesa, Rafael Ángel Moreno, que ha afeado al candidato del PP "la utilización electoral" de la tragedia. El primer edil se ha pronunciado públicamente de manera crítica sobre lo ocurrido por primera vez desde el 18 de enero, ya que hasta ahora había mantenido un perfil escrupulosamente institucional sobre esta cuestión evitando la polémica.
Este es el ganador del segundo debate del 17M
Coincidiendo con la celebración del segundo debate de las elecciones andaluzas, Diario CÓRDOBA ha publicado una encuesta para que sus lectores decidan quién ha ganado la contienda.
Los cordobeses coinciden en aupar como ganador del debate al candidato del PP-A, Juanma Moreno, con un 58% de los más de 2.500 votos emitidos al cierre de esta noticia.
En segundo lugar, se sitúa la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, con un 15 por ciento de los votos. Y medalla de bronce para Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, con un 14% de los votos.
Por su parte, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, obtiene un 8% de los votos, y Manuel Gavira, candidato de Vox, un 5 por ciento de los apoyos.
Estos resultados contrastan con la valoración del debate en RTVE, en que los cordobeses dieron como vencedora del debate a María Jesús Montero, con un 51%; mientras que Moreno cosechó un 27 por ciento de los votos.
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