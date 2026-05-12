El comité de empresa de Aucorsa apoya la protesta de Sadeco en Córdoba por la falta de inversión municipal

El comité de empresa de Aucorsa ha mostrado públicamente su "total respaldo y solidaridad" hacia el comité de empresa de Sadeco que tiene prevista una concentración ante las puertas del Ayuntamiento de Córdoba el jueves 14 de mayo. La plantilla de la empresa de autobuses, que recientemente se manifestó en el pleno de Córdoba, quiere expresar con esa movilización su malestar "por la absoluta falta de inversiones" del gobierno municipal en la empresa municipal de limpieza de Córdoba, donde se ha colmado el vaso de la paciencia por la falta de vehículos de la recogida de basura.

"Resulta incomprensible que de los 18 camiones destinados a la recogida nocturna de residuos, únicamente haya disponibles 7 para prestar servicio. Una situación que evidencia el abandono y la falta de planificación por parte del Ayuntamiento", aseguran desde el comité de empresa de Aucorsa.

Una situación similar en Aucorsa

En este sentido, los representantes de los trabajadores de la empresa de autobuses dicen conocer bien la realidad de la falta de inversión. En su escrito al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA aseguran que "aunque recientemente se han incorporado a la flota la práctica totalidad de los autobuses que deberían haber estado operativos a comienzos de año, la situación continúa siendo insuficiente, hasta el punto de que diariamente siguen prestando servicio autobuses con 24 años de antigüedad y más de 1,2 millones de kilómetros recorridos".

Varios vehículos de Sadeco acceden al complejo de la empresa municipal de saneamiento y reciclaje / A.J. González

En este sentido, el comité de Aucorsa recuerda que el alcalde se comprometió con la plantilla "a establecer un calendario de inversiones que permitiera cubrir las necesidades presentes y futuras de Aucorsa y garantizar un servicio público digno para la ciudad de Córdoba". Sin embargo, el comité sostiene que, varios meses después, siguen "sin tener noticia alguna sobre dicho compromiso ni se ha producido avance alguno al respecto".

Se unen a la petición de Sadeco

Por todo ello, el comité de empresa de Aucorsa expresa su solidaridad con los compañeros de Sadeco y dicen que "se unen a las reivindicaciones de los compañeros y compañeras de Sadeco" solicitando "una vez más, al Ayuntamiento de Córdoba y al alcalde en particular, que apuesten de manera decidida por las empresas públicas municipales. Invertir en las empresas públicas de Córdoba es invertir en la propia ciudad y en la calidad de vida de los cordobeses y cordobesas", añaden en su comunicado.