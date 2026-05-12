Avanza la investigación contra una maestra en Córdoba: declaran los primeros cinco niños

La causa judicial que investiga el presunto maltrato a 17 niños y niñas de Infantil en un colegio de Córdoba ha avanzado este martes con las primeras declaraciones de los menores. En concreto, hoy estaban citadas cinco víctimas y fuentes judiciales informan a Diario CÓRDOBA de que algunas han confirmado hechos denunciados por las familias, como las supuestas agresiones físicas por parte de la maestra investigada.

Las familias han acudido a la Ciudad de la Justicia para que los menores, que tienen entre 3 y 4 años de edad, sean explorados por una psicóloga en la sala Gesell. Además de cinco niños, hoy ha declarado una madre. Esta prueba se ha desarrollado ante la jueza instructora, la fiscal y los abogados que representan a las familias denunciantes y a la docente investigada.

Eximen a la maestra de presenciar las declaraciones

La maestra también ha acudido hoy a la Ciudad de la Justicia, tras ser citada por el juzgado para estar presente durante la exploración de los niños y garantizar así el principio de contradicción, que persigue evitar la indefensión de las partes. No obstante, finalmente se le ha eximido de asistir a las declaraciones porque estaba presente su letrado.

Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. González

Fuentes judiciales avanzan que los niños explorados, previsiblemente, no tendrán que volver a declarar por estos hechos, valorándolo como prácticamente "imposible" por su corta edad y por la dificultad para recordar lo ocurrido a media que pasa el tiempo. De otra parte, los 12 niños y niñas que todavía tienen que acudir a la Ciudad de la Justicia lo harán el próximo mes de junio. En la actualidad, se baraja una reducción del número de días programados para el desarrollo de estas pruebas.

Las familias y compañeros del colegio

También restan por declarar ante la jueza de Instrucción padres y madres, y profesionales del colegio donde trabajaba como sustituta la maestra denunciada. En la actualidad, esta docente ha sido suspendida de empleo y sueldo por la Consejería de Desarrollo Educativo. Además, la jueza le ha prohibido acercarse a los 17 niños afectados.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha detallado que, inicialmente, es investigada por presuntos malos tratos, "sin perjuicio de lo que se concrete durante la fase de instrucción". Las familias denunciaron que la docente, supuestamente, tocó los genitales de los niños, los dejaba encerrados en el baño a oscuras, les cogía del cuello cuando se enfadaba, les tiraba del pelo y les propinaba manotazos, o les hizo permanecer bajo la lluvia, argumentando que esto fortalecía su sistema inmunitario.