Tribunales
Un aparcacoches se enfrenta a 7 años de cárcel por intentar matar a otro junto al centro comercial El Arcángel de Córdoba
El acusado, presuntamente, perforó la vena yugular a la víctima asestándole una puñalada en el cuello
La Audiencia provincial de Córdoba juzgará en los próximos días a un aparcacoches que ha sido procesado por, supuestamente, intentar matar a un compañero cuando se encontraban en las inmediaciones del centro comercial El Arcángel. Los hechos ocurrieron en enero de 2025 y la víctima tuvo que ser intervenida de urgencia después de que le perforase la vena yugular interna asestándole una puñalada.
Se trata de la información recogida por la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, donde acusa al encartado de una tentativa de homicidio y reclama que se le impongan siete años de cárcel. De acuerdo con su relato de lo acontecido, la víctima y el presunto agresor se hallaban en un descampado cuando se inició una discusión entre ambos.
"Sacó una navaja y le asestó una puñalada en el cuello"
En el transcurso del enfrentamiento, "el procesado sacó una navaja y, con el propósito de acabar con la vida (de esta persona), le asestó una puñalada en el cuello, huyendo seguidamente del lugar". Sin embargo, no logró su objetivo gracias a "la rápida actuación de los servicios sanitarios", que ingresaron a la víctima y le intervinieron quirúrgicamente de inmediato para atender "la intensa hemorragia por perforación irregular de la vena yugular interna", indica la acusación pública.
En aquella jornada, el servicio de Emergencias 112 Andalucía informó de la pelea registrada entre dos aparcacoches en las inmediaciones del centro comercial El Arcángel, en concreto, en la avenida Compositor Rafael Castro, en torno a las 13.20 horas. También señaló que una de estas personas resultó herida en el cuello por arma blanca.
Efectivos sanitarios del 061 y agentes de la Policía Local y de la Nacional se desplazaron a la zona para atender lo ocurrido. El herido fue trasladado al hospital Reina Sofía, en tanto que el supuesto agresor fue detenido por la Policía Nacional.
- El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X
- Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela en Huerta de Santa Isabel
- Manuel Benítez 'El Cordobés' celebra sus 90 años rodeado de familia: la emotiva foto de Julio Benítez con su padre
- Convocadas 55 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba: plazos, requisitos y materia de examen
- Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
- Cordobeses del Año: Diario CÓRDOBA premia la entrega de Adamuz y distingue la excelencia social y empresarial
- La hostelería cordobesa tendrá que adaptar turnos, horarios y hasta cerrar las terrazas ante episodios de calor extremo
- Siete UTEs formadas por las principales constructoras de España optan a construir la Base Logística del Ejército en Córdoba