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Tribunales

Un aparcacoches se enfrenta a 7 años de cárcel por intentar matar a otro junto al centro comercial El Arcángel de Córdoba

El acusado, presuntamente, perforó la vena yugular a la víctima asestándole una puñalada en el cuello

Varios coches acceden al parking del centro comercial El Arcángel.

Varios coches acceden al parking del centro comercial El Arcángel. / Manuel Murillo

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La Audiencia provincial de Córdoba juzgará en los próximos días a un aparcacoches que ha sido procesado por, supuestamente, intentar matar a un compañero cuando se encontraban en las inmediaciones del centro comercial El Arcángel. Los hechos ocurrieron en enero de 2025 y la víctima tuvo que ser intervenida de urgencia después de que le perforase la vena yugular interna asestándole una puñalada.

Se trata de la información recogida por la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, donde acusa al encartado de una tentativa de homicidio y reclama que se le impongan siete años de cárcel. De acuerdo con su relato de lo acontecido, la víctima y el presunto agresor se hallaban en un descampado cuando se inició una discusión entre ambos.

"Sacó una navaja y le asestó una puñalada en el cuello"

En el transcurso del enfrentamiento, "el procesado sacó una navaja y, con el propósito de acabar con la vida (de esta persona), le asestó una puñalada en el cuello, huyendo seguidamente del lugar". Sin embargo, no logró su objetivo gracias a "la rápida actuación de los servicios sanitarios", que ingresaron a la víctima y le intervinieron quirúrgicamente de inmediato para atender "la intensa hemorragia por perforación irregular de la vena yugular interna", indica la acusación pública.

En aquella jornada, el servicio de Emergencias 112 Andalucía informó de la pelea registrada entre dos aparcacoches en las inmediaciones del centro comercial El Arcángel, en concreto, en la avenida Compositor Rafael Castro, en torno a las 13.20 horas. También señaló que una de estas personas resultó herida en el cuello por arma blanca.

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Efectivos sanitarios del 061 y agentes de la Policía Local y de la Nacional se desplazaron a la zona para atender lo ocurrido. El herido fue trasladado al hospital Reina Sofía, en tanto que el supuesto agresor fue detenido por la Policía Nacional.

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