Antonio Sanz contesta al alcalde de Adamuz: "Es inaceptable el ataque a la labor de los profesionales"

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha contestado al alcalde de Adamuz después de que ayer el regidor de la localidad cordobesa condenase "el uso electoralista" de la tragedia ferroviaria en el debate electoral televisado por Canal Sur. Antonio Sanz, también número 1 de la candidatura del Partido Popular por la provincia de Cádiz, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que trata de devolverle la acusación a Rafael Ángel Moreno: "Hace solo unos días el alcalde de Adamuz dio un reconocimiento a los servicios emergencias por "la labor solidaria, generosa y ejemplar" el día del accidente ferroviario. ¿Qué es lo que ha cambiado? La campaña electoral", ha dejado escrito Antonio Sanz.

Hasta la emisión del debate electoral entre los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía, se había orillado la tragedia de Adamuz que solo apareció de manera tangencial en una intervención previa a la campaña del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, en la clausura en Córdoba de la intermunicipal popular.

Habla por primera vez de manera crítica

El alcalde de Adamuz, el socialista Rafael Ángel Moreno, se pronunció públicamente este lunes de manera crítica acerca de la gestión sanitaria del accidente ferroviario. Hasta ahora, el regidor había mantenido un tono institucional cada vez que se había referido a la misma evitando de manera pública la polémica. Sin embargo, tras la irrupción de este tema en el debate electoral, decidió romper su silencio. "Estaba tardando mucho en salir al debate electoral el tema del accidente de Adamuz. Finalmente, lo ha sacado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y sinceramente no esperaba esta utilización política de algo tan doloroso",

"Inaceptable el ataque a los profesionales"

Para el consejero de Presidencia andaluz es "inaceptable el ataque a la labor de los profesionales" que, a su juicio, ha hecho el alcalde de Adamuz al cuestionar la coordinación del 112 y la llegada de los equipos sanitarios al lugar de la tragedia. "Llegaron 39 ambulancias en los primeros 40 minutos. Y más de 130 sanitarios de urgencias y un despliegue de 800 personas entre todos los dispositivos", ha replicado Antonio Sanz que concluye asegurando que el regidor "falta a la verdad" y diciendo que "no todo vale por intentar ganar votos".

María Jesús Montero y Juanma Moreno, antes del debate de Canal Sur. / CÓRDOBA

Juanma Moreno versus María Jesús Montero

El accidente ferroviario irrumpió en el debate electoral que emite Canal Sur Televisión y fue el presidente andaluz y candidato a la reelección del Partido Popular, Juanma Moreno, el que interpeló hasta en dos ocasiones a la candidata del PSOE y exvicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, sobre el asunto.

El dirigente popular exigió a la socialista que contase "toda la verdad" a los familiares de los 46 fallecidos en la tragedia ferroviaria, ocurrida el pasado 18 de enero, algo que -según dijo el candidato del PP- le habían pedido las propias familias. Montero, por su parte, aseguró que se conocería toda la verdad, al tiempo que denunció el retraso y la falta de coordinación de los servicios de emergencias del 112. "Hay una comisión para conocer la verdad, se sabrá lo del 112", le espetó.