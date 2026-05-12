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Elecciones autonómicas 17M

Antonio Maíllo, "sorprendido" de la "utilización partidista" de la tragedia de Adamuz (Córdoba) por Moreno: "Tiene un agujero negro sanitario"

El candidato de Por Andalucía asegura que "no se puede utilizar el dolor así como así" y añade que el día del accidente "no había personal sanitario" hasta las 21.00 horas

El candidato de Por Andalucía en las elecciones andaluzas del 17M, Antonio Maíllo, hace unas horas, en el debate electoral.

El candidato de Por Andalucía en las elecciones andaluzas del 17M, Antonio Maíllo, hace unas horas, en el debate electoral. / Joaquín Corchero / Europa Press

Europa Press

Sevilla

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, se ha declarado este martes "sorprendido" por la "utilización partidista" que, a su juicio, hizo el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, de la "tragedia" de Adamuz (Córdoba) en el segundo debate a cinco de la campaña electoral del 17M celebrado en Canal Sur cuando "tiene ahí un agujero sanitario" por la gestión sanitaria de las primeras horas del siniestro ferroviario que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y más de 120 heridos.

En una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, Maíllo ha reprochado a Moreno haber superado "la línea roja de la gestión del dolor y de las tragedias" porque se "se está percibiendo ya demasiada utilización partidista de las tragedias que por desgracia nos han asolado en Andalucía" y ha destacado que el propio alcalde de Adamuz o el portavoz de las víctimas del siniestro se han visto obligado a salir para advertir de que "no se puede utilizar el dolor así como así, menos en un debate preelectoral".

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Sara Fernández

Afirma que las emergencias "llegaron tarde" y "colapsaron" tras el accidente

Preguntado por si le sorprendió que el accidente de Adamuz fuera uno de los argumentos del debate en Canal Sur tras no haber surgido en el primero celebrado en RTVE, el candidato de Por Andalucía ha admitido que le "sorprendió" que Moreno fuera quien sacase este asunto porque "tiene ahí un agujero negro".

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"Nosotros en IU gobernamos con el PSOE en Adamuz, y lo que constatamos fue que desde las 19.30 hasta las 21.00 horas no había personal sanitario. Llegaron tarde, las emergencias colapsaron y no se ha exigido todavía respuesta ni se han dado explicaciones", ha proseguido Maíllo, que ha destacado que "Moreno Bonilla lo que sobre todo no quería en el debate era no hablar de la gestión".

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