Por Andalucía propone una banca pública regional que facilite los préstamos a pequeñas empresas y autónomos

La candidata por Córdoba al Parlamento andaluz de la coalición Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha presentado este martes una de las propuestas que la coalición llevará a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, centrada en "apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores y trabajadoras autónomas de Andalucía", explica la formación de izquierdas.

Durante la comparecencia, Rodríguez ha señalado que miles de autónomos y pequeñas empresas “se enfrentan cada día a interminables trámites burocráticos y a enormes dificultades para poner en marcha y mantener sus negocios”, una situación que, según ha explicado, dificulta la creación de empleo y el desarrollo económico de la provincia.

Facilitar el crédito a las pequeñas empresas y los autónomos

Ante esta realidad, Por Andalucía propone la creación de una banca pública andaluza “gestionada y controlada por el Parlamento de Andalucía”, destinada a facilitar préstamos y créditos a pequeñas empresas y personas autónomas para impulsar sus proyectos y garantizar su continuidad.

La coalición ha explicado que esta medida se financiaría recuperando recursos económicos perdidos por las rebajas fiscales impulsadas por el Gobierno andaluz del PP. En este sentido, Rodríguez ha denunciado que las políticas fiscales de Juanma Moreno Bonilla “han provocado un agujero de más de 2.100 millones de euros en las arcas andaluzas” debido a las rebajas fiscales aplicadas a las grandes fortunas.

Defiende que "quienes más tienen" deben "contribuir más" a sostener los servicios públicos

“Nosotras y nosotros defendemos que quienes más tienen deben contribuir más al sostenimiento de los servicios públicos y al impulso económico de Andalucía”, ha afirmado, subrayando que el objetivo es redistribuir la riqueza “para ayudar a quienes levantan cada día la persiana de sus negocios y generan empleo”.

Asimismo, Por Andalucía ha reclamado una simplificación de los trámites administrativos y burocráticos que afrontan autónomos y pequeñas empresas para acceder a subvenciones y ayudas públicas, considerando que actualmente existen “demasiadas trabas que dificultan su actividad”.

Propone un límite al precio del alquiler de locales comerciales

Otro de los aspectos abordados ha sido el elevado precio de los alquileres de los locales comerciales. La coalición ha defendido limitar el precio de estos alquileres “del mismo modo que se plantea topar el precio de la vivienda”, con el objetivo de facilitar que pequeños negocios y trabajadores autónomos puedan desarrollar su actividad “sin verse asfixiados por los costes”.

Rodríguez ha concluido asegurando que estas propuestas buscan “hacer una distribución justa de la riqueza”, garantizando que “los recursos públicos sirvan para reforzar los servicios públicos y favorecer el desarrollo económico y social de Córdoba y del conjunto de Andalucía”.