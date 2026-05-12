Guía para votar en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M: horarios, candidatos, programas y resultados

Las elecciones en Andalucía se celebran este domingo 17 de mayo y más de seis millones de andaluces tienen una cita con las urnas para elegir a los 109 diputados del Parlamento de Andalucía, quienes posteriormente elegirán al presidente o presidenta de la Junta de Andalucía.

Concretamente, 6.812.861 electores, de los que 647.576 están censados en Córdoba, están llamados a votar en Andalucía el 17M. En total se han dispuesto 10.402 mesas electorales en Andalucía -387 en Córdoba-. Estas son las claves de la jornada de votación.

Cabina electoral en las andaluzas de junio de 2022. / MANUEL MURILLO

Horarios de votación

Si se opta por el voto presencial -los que han elegido votar por correo ya lo habrán hecho y no pueden dar marcha atrás-, los electores deben acudir a su colegio electoral el domingo 17 de mayo, en horario de 9.00 a 20.00 horas.

¿Dónde votar este 17M en Córdoba?

Los 647.576 electores censados en Córdoba, han debido recibir en las últimas semanas, en su vivienda habitual, una tarjeta censal de la Oficina del Censo Electoral con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral y de la sección y mesa en la que le corresponde votar.

Mesa electoral en las andaluzas del 19 de junio de 2022. / MANUEL MURILLO

De este modo sabrá a qué colegio, instituto o centro cívico deberá dirigirse este domingo para ejercer su derecho al voto presencial. En caso de no haberla recibido o haberla traspapelado, los electores pueden consultar qué mesa electoral les corresponde en este enlace que ha dispuesto el Instituto Nacional de Estadística (INE), dentro del apartado ‘Consulta de mesas y locales electorales’ del especial sobre las Elecciones al Parlamento de Andalucía.

¿Qué documentación debo llevar para votar?

Para poder ejercer el derecho al voto es imprescindible llevar un documento identificativo en vigor: DNI, pasaporte o carné de conducir.

Hay quienes prefieren llevar también la tarjeta del censo por si hay alguna incidencia respecto a su mesa de votación, pero esta documentación no es obligatoria para ejercer el derecho al voto.

Estos son los principales candidatos del 17M

A los comicios del 17M concurren un total de 27 partidos políticos, aunque solo 13 de ellos presentan listas en toda la provincia. Los cinco partidos con representación parlamentaria –PP, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía- revalidarían su presencia en la Cámara autonómica según las encuestas y presentan a los principales candidatos en las elecciones andaluzas.

El PP concurre a los comicios con el presidente en ejercicio, Juanma Moreno, que aspira a una tercera legislatura al frente del Gobierno andaluz. En el PSOE, por su parte, aspiran por una de las mujeres con más peso político en el partido, María Jesús Montero, secretaria general del PSOE andaluz, exvicepresidenta del Gobierno, exministra de Hacienda y mano derecha de Pedro Sánchez.

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía / CÓRDOBA

Al frente de la candidatura de Vox se sitúa Manuel Gavira, corredor de fondo en la Cámara autonómica donde es el actual portavoz de la formación y cuya candidatura reclama el peso del aparato regional frente al experimento de 2022 con la ya exmiembro del partido Macarena Olona.

La lista de Por Andalucía –que incluye a Podemos- recupera a Antonio Maíllo, que ya fue candidato de Izquierda Unida (IU) a la Presidencia de la Junta de Andalucía en 2015 y que vuelve a la primera línea de la política tras su elección como coordinador general de IU y cabeza visible de la confluencia de partidos de izquierda en Andalucía.

Por su parte, Adelante Andalucía apuesta por José Ignacio García, portavoz de la formación en el Parlamento andaluz y uno de los políticos más virales de la comunidad autónoma en redes sociales.

Los candidatos por Córdoba

La provincia de Córdoba elige este 17M a sus 12 representantes en el Parlamento de Andalucía. Cuatro mujeres y un hombre encabezan las listas de las principales formaciones políticas, que aspiran a un escaño en la Cámara autonómica en las elecciones en Andalucía: PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

En el caso del PP, los populares apuestan por la continuidad confiando en Antonio Repullo como cabeza de lista. Por su parte, el PSOE, tras un conato de crisis provincial, ha optado por la renovación municipalista en la figura de Silvia Mellado, alcaldesa de Fuente Obejuna.

Cuatro mujeres y un hombre lideran las listas por Córdoba de las principales formaciones políticas a las elecciones andaluzas / CÓRDOBA

Paula Badanelli renueva la candidatura de Vox por Córdoba al Parlamento de Andalucía en una apuesta por una figura consolidada a nivel municipal como portavoz del partido en el Ayuntamiento de Córdoba.

En la candidatura de confluencia de izquierdas de Por Andalucía, la que fuera número dos en los comicios de 2022, Rosa María Rodríguez, encabeza ahora la lista de la coalición por Córdoba. Mientras que Adelante Andalucía apuesta por Mariví Serrano para conseguir su primer escaño por la provincia.

Sanidad, vivienda y 'prioridad nacional': estos son los los programas electorales

Las principales formaciones que concurren a la convocatoria electoral -PP-A, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía-, ya han puesto negro sobre blanco su programa de gobierno en el caso de conseguir el apoyo parlamentario y entrar (o continuar) en el Palacio de San Telmo, sede del gobierno andaluz.

De las diferentes propuestas programáticas, todas las formaciones coinciden en colocar la Sanidad pública –ya sea con su reformulación o con su recuperación- en el centro del debate electoral y piedra angular de su ruta de gobierno. También está presente otro de los problemas que más preocupan a los andaluces, según los sondeos, y que no es otro que el acceso a la vivienda, ya sea de compra, pero sobre todo de alquiler, en un territorio especialmente tensionado.

La Educación y la Dependencia son otros de los pesos fuertes en los programas de los partidos políticos, además de la reformulación de la financiación autonómica.

Y en medio de ámbitos comunes, abordados desde distintos puntos de vista y planes de acción, emerge el concepto de ‘prioridad nacional’ de Vox como propuesta singular en la campaña.

Consulta aquí todos los programas electorales de las principales formaciones.

¿Qué dicen los últimos sondeos?

Las encuestas publicadas en las últimas jornadas, entre las que se encuentra el CIS, el Centra y la muestra la encuesta preelectoral del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica, mantienen en vilo los resultados de la noche del 17M en los que el PP podría perder o revalidar su mayoría absoluta en el último momento.

En lo que todos los sondeos coinciden es que el PSOE-A podría obtener los peores resultados de su historia este 17 de mayo, mientras que Adelante Andalucía sería la sorpresa de los comicios, pudiendo obtener grupo parlamentario, aunque sin dar el sorpasso a Por Andalucía.

Por su parte, el ascenso de Vox se paraliza y aunque subiría, no obtendría un resultado aplastante.

Moreno, Montero y Gavira. / CÓRDOBA

Córdoba, provincia decisiva

En cuanto a la provincia de Córdoba, los sondeos apuntan que el PP volvería a ganar las elecciones, aunque podría perder un diputado a favor de Vox –aunque este parlamentario podría ir también a Adelante Andalucía-. En este sentido, Córdoba es una de las cuatro provincias andaluzas determinantes para que Juanma Moreno revalide la mayoría absoluta.

Si en 2022 los populares alcanzaron los 58 diputados –tres más que los 55 que marcan la mayoría absoluta- gracias a que recabaron ‘los flecos’ de las ocho provincias, este año ese panorama está más ajustado y podría dar la vuelta a los resultados en Córdoba, Cádiz, Huelva y Málaga, según los sondeos.

Resultados de las elecciones del 17M

Durante la jornada electoral podrás seguir al minuto la última hora de las elecciones en la web de Diario CÓRDOBA.

El tiempo en la jornada electoral

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada desigual en Andalucía este 17M, con la previsión de lluvias en la zona oriental, que podrían afectar a Málaga, Granada, Jaén y Almería.

La previsión de la Aemet el 17 de mayo. / CÓRDOBA

En el caso de Córdoba, se espera un tiempo estable sin elementos que puedan afectar a la participación como la lluvia o altas temperaturas que inviten a una escapada a la playa. Así, el domingo se esperan cielos con intervalos nubosos, sin riesgo de lluvia, aunque la Aemet cifra la probabilidad de chubascos en un 30%, la mínima será de 10 grados y la máxima de 27º.

El termómetro se situará en Almería entre los 15º y 23º, en Cádiz 15º y 23º, en Córdoba 10º y 27º, Granada 10º y 25º, Huelva 13º y 25º, Jaén 12º y 26º, Málaga 13º y 23º, y en Sevilla 13º y 28º.