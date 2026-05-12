El accidente de Adamuz sacude una campaña andaluza plana y abre un frente agrio entre PP y PSOE

El accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero y con un balance de 46 fallecidos y más de 120 heridos, se ha colocado en el centro de la campaña de las elecciones andaluzas, que había sido ciertamente plana y sin sobresaltos hasta el segundo debate electoral celebrado la noche del lunes. La mención de la tragedia por parte del candidato a la reelección y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la cita de Canal Sur reprochando al Gobierno central la falta de explicaciones sobre el siniestro, provocó la reacción inmediata del alcalde de Adamuz esa misma noche y, a partir de ahí, las declaraciones en cascada de los dirigentes de PP y PSOE que se han enzarzado en un cruce de reproches.

Con el debate de Canal Sur, donde además de las víctimas de Adamuz se habló de las mujeres del cribado de cáncer de mama y de los dos guardias civiles muertos mientras perseguían una narcolancha en Huelva, la campaña ya había saltado por los aires en su recta final.

El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, atiende este martes a los medios de comunicación en el exterior del Parlamento de Andalucía para hablar de la mención del accidente ferroviario en el debate electoral de este lunes. EFE/Raúl Caro / Raul Caro / EFE

"Utilización política de la tragedia"

La reacción más dura a las palabras de Moreno ha sido la del alcalde de la localidad cordobesa, el socialista Rafael Ángel Moreno, que, primero, en redes, y este martes, en una comparecencia de prensa para la que se desplazó al Parlamento andaluz en Sevilla, acusó al presidente andaluz de haber hecho una «utilización política» de la tragedia. Acompañado por los alcaldes de Montoro, Villafranca y Pedro Abad, el regidor sostuvo que ha mantenido silencio por lealtad institucional estos meses, pero que decidió hablar tras el debate para recriminar a la Junta su gestión de las emergencias del 112 aquel día. Según su versión, la ayuda sanitaria organizada llegó tarde, pasadas las 21.30 horas por lo que muchos heridos tuvieron que ser atendidos principalmente por los vecinos.

Respuesta de la Junta de Andalucía

La Junta no tardó en responder negando esa versión. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, acusó al alcalde de «faltar a la verdad» y recordó que fue el propio Ayuntamiento de Adamuz el que reconoció hace solo unas semanas, en marzo, la labor de los sanitarios.

Sanz defiende que hubo 39 ambulancias en los primeros 40 minutos, más de 130 sanitarios y un despliegue total de 800 efectivos. «No pasaron 40 ni 38, pasaron nueve. Es que llegaron los alcaldes de otros pueblos antes que las ambulancias», le replicó el alcalde.

Juanma Moreno cree que el PSOE presiona al alcalde

El propio Juanma Moreno defendió también «la prudencia» de su Gobierno durante más de 100 días respecto a este asunto y vinculó la reacción del alcalde con posibles «presiones» del propio PSOE. El candidato del PP también sostuvo este martes que el foco debe ponerse en las causas del accidente, en especial en el estado de la vía férrea como ha apuntado la propia Guardia Civil, por lo que reclamó responsabilidades al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Juanma Moreno durante el segundo debate electoral. / CÓRDOBA

Óscar Puente pide hablar del 112

Precisamente, el ministro de Fomento, Óscar Puente, también quiso respaldar al alcalde de Adamuz exigiendo explicaciones a Moreno sobre lo ocurrido aquella tarde, y asegurando que hay «graves interrogantes sobre el dispositivo de emergencias que las víctimas han denunciado». «¿Va a aclarar algo?», preguntó Puente al candidato del PP andaluz en X.

Del resto de formaciones políticas que pugnan por representación el 17 de mayo, solo el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, acusó al presidente andaluz de cruzar «una línea roja» al utilizar el dolor de las víctimas en clave electoral.