Abascal advierte de nuevo a Moreno en Córdoba de que Vox no se abstendrá y exige negociar si no hay mayoría absoluta

Santiago Abascal ha prometido a los simpatizantes de Vox este martes en la plaza de Las Tendillas de Córdoba que si el 17 de mayo le dan una confianza que permita determinar un gobierno, harán "lo mismo que en Extremadura y en Aragón: tenderemos la mano, pero haremos que se cambien cosas”, ha garantizado. El líder de Vox, de gira autonómica desde el inicio de la campaña electoral en Andalucía el pasado 1 de mayo, ha logrado reunir a unas 1.200 personas, según los datos de Policía Nacional, que lo han recibido al grito de "Santiago, presidente" y "Pedro Sánchez, hijo de puta" en esta plaza que es el corazón mismo de la capital cordobesa. "La primera vez que vine hace 10 años éramos 20", ha recordado el dirigente vasco.

Con el caballo del Gran Capitán a su espalda, Abascal ha subido al escenario acompañado por el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, y la candidata por Córdoba, Paula Badanelli, así como por la egabrense y portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, y ha exigido a Juanma Moreno "respeto" por sus votantes, mientras que ha acusado directamente a Pedro Sánchez de aprobar la legalización de inmigrantes para "alterar el censo electoral" de cara a las elecciones del 2027.

Adamuz y la muerte de los guardias civiles

En las intervenciones de los dirigentes de Vox ha habido continuas alusiones al accidente mortal que se cobró la vida de dos guardias civiles en su persecución de una narcolancha en Huelva el viernes, y al hecho de que la candidata del PSOE, María Jesús Montero, lo tildara de "accidente laboral" o de que Juanma Moreno afeara a Vox no haber interrumpido su campaña ("menos lutos" y más "respuestas y compromisos", le han espetado). Y al accidente de Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas en Córdoba y ha irrumpido en la recta final de la campaña. En ambos casos, desde Vox han cargado contra el Gobierno por "su permisividad" contra los narcos y por haberse gastado el dinero de los trenes "en las amigas prostitutas colocadas en las empresas que debían velar por la seguridad ferroviaria", ha dicho Manuel Gavira.

El mitin de Santiago Abascal en la plaza de las Tendillas de Córdoba, en imágenes / AJ González

Negociar sí, pero apoyar una investidura no

El líder de Vox ha asegurado que su partido es el único que "está hablando de verdad de lo que le importa a la gente", es decir, de "invasión migratoria", los "problemas de inseguridad", el "colapso de la sanidad y del mercado de la vivienda" o del "fanatismo verde". Abascal ha centrado buena parte de su discurso en el candidato a la reelección, Juanma Moreno, de quien ha asegurado que lo nota "nervioso" desde que Vox anunció que no se abstendría en una eventual investidura. "¿Se ha pensado que nos íbamos a abstener? ¿Se ha dado un golpe en la cabeza?", ha preguntado de forma retórica.

Abascal ha acusado al número uno del PP-A de representar el inmovilismo y de repetir, a su juicio, la estrategia de Mariano Rajoy, a quien ha reprochado "haber tirado la mayoría por el retrete”. "Está diciendo que vuestro voto no vale nada, pero nosotros no os invisibilizaremos. Si nos dais la confianza suficiente para determinar un gobierno, tenderemos la mano, pero cambiaremos las cosas", ha afirmado ante los asistentes.

El mitin de Santiago Abascal en la plaza de las Tendillas de Córdoba, en imágenes / A. J. González

Mayoría es 55, no 54

En este sentido, el presidente de Vox ha advertido de que, si el 17M no hay mayorías absolutas —situadas en Andalucía en 55 escaños "no 54"—, "habrá que negociar". Por ello, ha pedido a Juanma Moreno que se ponga "simpático" con Vox y ha defendido que su formación aspira a gobernar en Andalucía para “cambiar las cosas”, no para ocupar “unas cuantas consejerías”.

Abascal ha cerrado su intervención apelando a la movilización de sus simpatizantes y afiliados. Ha advertido de que no basta con llenar las plazas y les ha pedido que, de aquí al domingo, convenzan a "cinco o seis"personas entre quienes aún no tienen claro su voto o se plantean abstenerse. "Os pido que hagáis un esfuerzo para convencerlos y que lo hagan por los jóvenes”, ha concluido.

El mitin de Santiago Abascal en la plaza de las Tendillas de Córdoba, en imágenes / A. J. González

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, también se ha referido al comentario que hizo Moreno durante el debate de anoche sobre el accidente ferroviario de Adamuz, y le ha recordado que cuando decretó el luto por el suceso "aprovechó para subirse el sueldo".

Además, ha criticado que en los primeros días tras el suceso Moreno dijese "que no había nada que reprochar a nadie" y ha insistido que hay que "reprochar a Sánchez y a (Óscar) Puente", que "metieron a sus amigas prostitutas en la empresa que tenía que garantizar la seguridad de las vías".

Tercera visita de Abascal a Córdoba en campaña

Esta es la tercera vez que Santiago Abascal pisa Córdoba en la campaña electoral andaluza. Cuatro si se cuenta el acto de precampaña que lo llevó a Lucena el 26 de abril. Además de la capital cordobesa, el líder de Vox ha protagonizado sendos actos electorales en Puente Genil, el 5 de mayo, y en Montilla, el 8 de mayo, donde gobiernan el Partido Popular y el Partido Socialista, respectivamente. En la localidad pontanesa, por ejemplo, Vox busca reactivar el caladero de votos que encontró en las andaluzas de 2022 y que perdieron en las municipales (13,3% frente al 5,5% de las municipales) en favor del PP.

En las anteriores elecciones autonómicas, en 2022, en la provincia cordobesa el voto porcentualmente alto a Vox se concentró en municipios agrarios o agroindustriales, de derecha ya consolidada. En aquellos comicios, la formación sacó un diputado andaluz, pero disputó hasta el último momento del escrutinio un segundo parlamentario con el Partido Popular, que terminó haciéndose con el séptimo escaño por el juego de los restos.

Protagonismo de Abascal en la campaña

Como ya ocurrió en las anteriores elecciones de Extremadura o Castilla y León, Santiago Abascal ha protagonizado la campaña de su partido en detrimento de los candidatos autonómicos y locales. En lo que llevamos de campaña, el líder de Vox ha estado ya en todas las provincias andaluzas menos en Huelva, duplicando actos por la mañana y la tarde en Jaén capital, Úbeda, Motril, Dos Hermanas, Roquetas de Mar, Jerez de la Frontera, Almuñecar, Marbella o Linares. No son ciudades elegidas al azar, sino plazas donde Vox intenta reactivar voto autonómico, ganar visibilidad territorial y presionar al PP de Juanma Moreno.

Abascal está recorriendo municipios donde Vox tiene una bolsa de voto real o potencial, pero donde en muchos casos ese apoyo fue mucho más fuerte en las autonómicas de 2022 que en las municipales de 2023.

"Da miedo salir a la calle en algunos barrios de Córdoba"

La candidata de Vox por Córdoba, Paula Badanelli, ha criticado el precio de la vivienda, las listas de espera en sanidad y dependencia, y ha asegurado que en Córdoba hay tres de los 15 barrios más pobres de España: “Da miedo salir a la calle”, ha dicho. La candidata de Vox por Córdoba ha atribuido a PP y PSOE la crisis que dice vive Córdoba: “Son una auténtica estafa: PP y PSOE son lo mismo”, ha añadido después de asegurar que Juanma Moreno pagará 4,5 millones de euros para mantener a 4 menas en Córdoba durante un año, pero ha dicho que si gana Vox "no habrá ni un duro para ellos".