Más de 300 personas visitan el espacio 'Pregunta a Tu Enfermera' organizado por el Colegio de Córdoba.

En el marco de la campaña de visibilidad y divulgación de los cuidados enfermeros que viene realizando toda la Organización Colegial de Enfermería española desde 2024, y con motivo del Día Internacional de las Enfermeras 2026, el Colegio de Enfermería de Córdoba, en colaboración, entre otros, con el Consejo General de Enfermería de España (CGE), ha vuelto a instalar este martes el espacio Pregunta a Tu Enfermera. Si el pasado año se ubicó en el Paseo de la Victoria de la capital cordobesa, este año se ha instalado en la zona de Nuevo Poniente, en el bulevar peatonal de la calle Escritora María Teresa de León, a la altura de la sede del Colegio.

En este espacio, más de 300 estudiantes con visitas concertadas procedentes de los centros educativos cordobeses Medac, Eduardo Lucena y San Rafael de Ciudad Jardín, y ciudadanos de todas las edades en general, han recorrido, desde las 10.00 horas hasta la tarde, nuevos stands, carpa, talleres prácticos y actividades lúdicas, en los que han podido acceder a información y consejos para su salud y bienestar de la mano de medio centenar de enfermeras cordobesas.

Durante el acto inaugural, del que ha informado el Colegio de Enfermería en una nota de prensa, la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, Natalia Pérez, ha explicado que esta cita reúne a enfermeras de distintos ámbitos y especialidades en una propuesta dinámica, cercana y participativa, “cuyo objetivo principal es informar, prevenir y promover hábitos de vida saludable a través de talleres prácticos y espacios divulgativos; así como acercar la figura de las enfermeras a la población”.

Pacto Andaluz por la Enfermería

Natalia Pérez ha recordado que la enfermería "no es solo la profesión más numerosa en el sistema sanitario, sino que también es el pilar esencial de los cuidados que se prestan a los ciudadanos". Teniendo en cuenta que el Día Internacional de las Enfermeras de este año se celebra en plena campaña electoral en Andalucía, la presidenta del Colegio de Enfermería cordobés también ha recordado que "las enfermeras cordobesas y andaluza vienen reclamando desde el pasado año un Pacto Andaluz por la Enfermería, que contempla las principales reivindicaciones de la profesión. Un Pacto con una hoja de ruta vinculante que incluya partidas específicas para cada medida en los presupuestos de Andalucía, con indicadores de resultados públicos y periódicos".

Más de 300 personas visitan el espacio 'Pregunta a Tu Enfermera' organizado por el Colegio de Córdoba. / CÓRDOBA

“En el Día Internacional de la Enfermería, queremos hacer un llamamiento a todos los partidos políticos, y a los futuros representantes en el Parlamento andaluz y en el Gobierno de la Junta de Andalucía, para la puesta en marcha de este Pacto Andaluz por la Enfermería, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público andaluz y mejorar la calidad de la atención asistencial que prestamos a todos los ciudadanos”.

Inauguración y actividades

En el espacio Pregunta a Tu Enfermera, los cordobeses han podido disfrutar de iniciativas especialmente orientadas a la infancia, la juventud, la familia y la promoción de hábitos saludables, con propuestas diversas. También han podido jugar, durante toda la jornada, a una renovada Ruleta Enfermera, en la que los participantes han optado a varios regalos y obsequios tras responder a una pregunta para demostrar cuánto saben sobre la profesión enfermera y sobre hábitos de vida saludable. Asimismo, han podido trasladar tanto a las enfermeras presentes, como a través de un gran panel ubicado al efecto, todo tipo de preguntas relacionadas con la salud, y los ciudadanos interesados también han podido donar sangre a lo largo de la tarde en un vehículo equipado que el Centro de Transfusión de Córdoba ha trasladado al evento.

Previamente, y junto a la presidenta del Colegio cordobés, han intervenido en la inauguración de este espacio la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López; la diputada provincial de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera; la segunda teniente de alcalde y delegada de Salud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos; y la delegada territorial de Salud y Consumo de Córdoba, María Jesús Botella; quienes han coincido en destacar la labor fundamental de las enfermeras y su presencia en múltiples ámbitos. “Córdoba se siente segura en vuestras manos”, ha afirmado María Jesús Botella.

Más de 300 personas visitan el espacio 'Pregunta a Tu Enfermera' organizado por el Colegio de Córdoba. / CÓRDOBA

Este evento ha contado con la asistencia institucional y la colaboración de las principales entidades sanitarias de la provincia, como el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba; los hospitales Universitario Reina Sofía de Córdoba -que participa en el año en el que celebra su 50 Aniversario-, San Juan de Dios, Quirónsalud y Cruz Roja de Córdoba; el Distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir y las áreas de Gestión Sanitaria Norte y Sur de Córdoba, de atención primaria; el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba; y el Consejo General de Enfermería de España (CGE) y el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE).