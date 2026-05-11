Vox defiende en Córdoba las tradiciones frente a políticas que desprecian lo propio

La candidata número uno de Vox al Parlamento de Andalucía por Córdoba, Paula Badanelli, ha vuelo a defender este lunes en la recta final de la campaña “las raíces, la cultura y las tradiciones que han dado forma a nuestra tierra” frente a las políticas que “desprecian lo propio mientras favorecen culturas ajenas”. La también presidenta de la formación en Córdoba entiende que la provincia, en cuanto al mes de mayo, está vinculada a "las cruces, los patios, las romerías y las numerosas tradiciones populares que llenan cada rincón de la provincia durante estas semanas" y que hay que defenderlas frente a quienes quieren imponer otros modelos.

“No hay pueblo ni lugar de Córdoba donde no haya una muestra de nuestras raíces y de nuestra identidad. Y eso también hay que defenderlo”, ha afirmado la candidata, quien ha insistido en que las tradiciones “no son solo cultura, sino también economía, convivencia, arraigo y futuro para nuestros pueblos”.

Badanelli ha advertido además de que “cada vez que se abandona el campo, cada vez que se arranca un olivo o se deja morir un pueblo, se arranca también un trozo del alma de nuestra tierra”, vinculando directamente la defensa de las tradiciones y del mundo rural con la protección del empleo, la agricultura y el relevo generacional.

En este sentido, la dirigente de Vox ha explicado que “la prioridad nacional", el concepto que defiende el partido de Santiago Abascal en su campaña electoral, también significa "proteger nuestra cultura, nuestras costumbres y a nuestra gente”, asegurando que Andalucía “no puede renunciar a aquello que la define ni permitir que se sustituya nuestra identidad por modelos ajenos que no aportan nada a nuestra tierra”.

Paula Badanelli (c) junto a miembros de Vox este jueves en el bulevar de Gran Capitán. / CÓRDOBA

El futuro cultural y social de Andalucía

Asimismo, ha insistido en que las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo “también son una decisión sobre el futuro cultural y social de Andalucía”, afirmando que “los cordobeses tienen que decidir si quieren seguir siendo lo que siempre han sido o convertirse en una tierra sin raíces ni personalidad propia”.

Por último, Badanelli ha pedido el apoyo de los cordobeses para “seguir defendiendo nuestras tradiciones, nuestras familias y el orgullo de ser quienes somos”, asegurando que Vox “seguirá defendiendo la Córdoba de sus pueblos, de sus costumbres y de sus raíces frente a quienes quieren diluir nuestra