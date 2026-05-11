Córdoba vuelve a adelantar el encendido del alumbrado de su Feria a la noche del viernes 22 de mayo. El Ayuntamiento ha dado hoy a conocer el horario en el que un espectáculo de fuegos artificiales dará pistoletazo de salida la fiesta que pone la guinda al Mayo Festivo. Por otra parte, la Diputación de Córdoba ha puesto en marcha una nueva edición del Plan Emplea que busca facilitar la inserción sociolaboral de mujeres con barreras de acceso al empleo. Dentro de este programa, la institución provincial pagará a las empresas 6.750 euros por cada contrato indefinido a empleadas vulnerables. En tercera instancia, continúan los Patios de Córdoba en su segunda y última semana de apertura. Hoy Diario CÓRDOBA te muestra la belleza de los patios de la Judería y San Francisco, una ruta diversa y dispersa que aúna 12 recintos.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Elecciones andaluzas

Deportes

Noticias relacionadas

Hantavirus