La actualidad del lunes 11 de mayo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El balance de la dotación de servicios básicos a las parcelaciones cordobesas cinco años después de la Lista; las preferencias de los andaluces sobre los posibles pactos políticos y la victoria del Córdoba CF ante el Granada protagonizan la actualidad de la jornada
Cinco años después de la aprobación de la Ley Lista, una treintena de parcelaciones de Córdoba aspiran a acceder a servicios básicos y avanzar en su regularización urbanística, un proceso clave para miles de vecinos de la capital. Es la noticia que abre nuestro boletín de este lunes 11 de mayo, en el que también recogemos un titular extraído del sondeo publicado por Prensa Ibérica, que refleja que el 40% de los andaluces preferiría un pacto entre PP y PSOE frente al 37% que apuesta por un acuerdo con Vox. Además, el Córdoba CF volvió a demostrar que no se rinde nunca y derrotó al Granada con un agónico y épico gol de Jacobo González que mantiene viva la esperanza del playoff en El Arcángel.
- Una treintena de parcelaciones de Córdoba aspiran a la dotación de servicios básicos cinco años después de la Lista
- Sondeo Andalucía: El 40% de los andaluces prefieren que el PP pacte con el PSOE y el 37%, con Vox
- El Córdoba CF se niega a dejar de creer y tumba al Granada con un épico gol de Jacobo González
Además, destacamos estas otras noticias:
Parcelaciones
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Córdoba ciudad
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Provincia
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Campo
Elecciones andaluzas
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Deportes
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