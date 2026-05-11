Una treintena de parcelaciones de Córdoba aspiran a la dotación de servicios básicos cinco años después de la Lista

El pasado mes de abril se cumplieron cinco años de la aprobación del proyecto de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, conocida como ley Lista, la norma que rige las actuaciones urbanísticas de la comunidad. Desde Córdoba se ayudó, y mucho, a completar la Lista, sobre todo en el apartado de parcelaciones. La realidad parcelista cordobesa es amplísima, pero la clave siempre ha estado en que los 40.000 cordobeses que se estima que viven en estas zonas lo hagan en unas condiciones dignas.

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, reconoce que la Lista «abrió caminos», unos caminos por los que a día de hoy se han interesado en torno a una treintena de parcelaciones de la ciudad, con algo más de una veintena dando pasos efectivos. «Los caminos que se abrieron, sobre todo por la negociación que se hizo desde Córdoba, se reflejan en conceptos como la urbanización por fases, más blanda, o el poder tener servicios aunque no tengas calificado el suelo como urbano», recuerda de Gracia, que nombra los artículos 175 y 176.6, que permiten adelantar servicios básicos mediante los planes especiales.

Zona de parcelas de La Colina. / Manuel Murillo

La Oficina del Territorio y lo que vino después

Con la ley de parte de los parcelistas, luego tocaban dos cosas: que el Ayuntamiento «dispusiera de un mecanismo proactivo» para aprovechar la Lista y que los propietarios «tuvieran la voluntad de coger esos caminos que se abrían», señala el presidente del CMC. Lo primero se hizo, pues la Gerencia de Urbanismo (GMU) creó en 2022 -después de aprobarse la ley en sí misma y antes de tener listo su reglamento- la Oficina del Territorio; y lo segundo ha quedado patente también que se está consiguiendo con los datos de aquellas parcelaciones que, como mínimo, se han interesado por conocer cuáles son sus oportunidades.

Sobre la Oficina del Territorio, comenzó con bastante actividad, haciendo ronda de contactos con aquellas parcelaciones que querían usar la Lista a su favor, pero después de cuatro años ese trabajo se ha visto, comentan los propios parcelistas, mermado. Esta misma semana, en la Comisión de Periferia, la propia GMU se ha comprometido a reestructurar esa oficina para intentar desatascar las actuaciones.

Buzones y mapa en la parcelación de Maravillas delAeropuerto. / MANUEL MURILLO

Antonio Moya, Campiñuela Norte: «Agradezco la buena intención, pero ya uno está escamado»

¿Confían los parcelistas en que, de verdad, se desatascará la situación? «Agradezco la buena intención, pero ya uno está escamado», apunta Antonio Moya, representante vecinal de Campiñuela Baja Norte, una parcelación que ya ha hecho historia al ser la primera -y de momento la única- que ha usado el camino del 176.6 para conseguir servicios básicos. Los vecinos de esta zona tienen hasta licencia de Urbanismo para hacer las obras necesarias (red pública de abastecimiento de agua y el saneamiento, pues luz sí tienen), pero no pueden empezarlas. La clave está en que para poder contratar las obras, para las que ya han pedido varios presupuestos, los vecinos deben constituirse como Entidad Urbanística Colaboradora, y eso tiene que aprobarlo la GMU. Y no lo ha aprobado todavía después de meses esperando. «Vemos buenas palabras y buenas intenciones, pero nosotros podríamos haber empezado las obras esta primavera y no hemos podido», lamenta Moya.

Rafael Patiño, Campiñuela Sur: «Emacsa puede estar por la labor»

Al lado de Campiñuela Baja Norte está Campiñuela Baja Sur que es una de las parcelaciones que se ha sumado en los últimos meses al trabajo realizado al ver que, en general, se estaban consiguiendo cosas. Rafael Patiño, representante vecinal de la zona, comenta que, de momento, van a optar por usar la vía del 175, es decir, tener un plan especial para adelantar servicios, aunque si la cosa va bien, intentarán llegar a la plena legalización. La clave está, como cuenta Patiño, en que la mayoría de vecinos tiene luz y agua, pero lo segundo todavía no llega algunas de las casi 130 parcelas que forman esta urbanización. Por eso se ha decidido optar por el 175, «para que llegara el agua a todos», apostilla Patiño, que cree que Emacsa «puede estar por la labor».

Parcelación de la zona de Campiñuela Baja. / A. J. GONZÁLEZ

La unificación de criterios necesaria

Esto último es clave en todos los procesos, y lo señalan todas las fuentes consultadas, tanto De Gracia como diversos parcelistas. El trabajo que generan estos procedimientos no puede ser solamente responsabilidad de Urbanismo, sino que debe ser conjunto entre todas las delegaciones y empresas que tienen algo que decir, como Emacsa, que debe dar el agua, o la Hacienda municipal, que tiene que reclamar a los morosos que no pagan y que retrasan todos los procesos.

Ángela Fernández, Maravillas del Aeropuerto: «Nunca hemos pedido que la Gerencia ni nadie ponga ni un céntimo»

Sobre esto último se pronuncia Ángela Fernández, de Maravillas del Aeropuerto, que recuerda que los parcelistas, al menos la mayoría, tienen claro que estos procesos «tenemos que costearlos por nuestra cuenta, y por eso nunca hemos pedido que la Gerencia ni nadie ponga ni un céntimo». Maravillas también se ha acogido al 175, pero siguen a la espera de que les aprueben de forma definitiva el plan especial. «Estamos esperando que Urbanismo nos apruebe el plan y luego esperamos que el convenio que haga Emacsa con la empresa que nos vaya a suministrar no sea demasiado exigente porque supondría un gasto enorme que a lo mejor no podemos cumplir», añade Fernández.

Viviendas en la parcelación de Maravillas del Aeropuerto. / A. J. GONZÁLEZ

A las parcelaciones ya nombradas que han dado pasos con la Lista en la mano se unen muchas más, y algunas lo han hecho viendo que de verdad -aunque parece que con cierta lentitud- estaban llegando las soluciones. La Colina, Doña Manuela, Torreblanca, Quemadas Bajas o Barquera Sur se unen a las que se acogieron a este trabajo desde un principio, como las que salen en esta información o La Perla, El Aljarafe o El Sol.