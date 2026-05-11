El PSOE de Córdoba llama a votar para dignificar la sanidad pública andaluza y proteger a los mayores

La candidata del PSOE de Córdoba a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo Victoria Fernández ha defendido este lunes la necesidad de “recuperar la calidad, la dignidad y la diligencia del sistema sanitario público andaluz”, durante una mesa informativa instalada junto al centro de salud de Carlos III, donde ha pedido el voto para el PSOE para poder conseguirlo. Fernández ha subrayado la importancia de seguir “informando y concienciando a la ciudadanía sobre el valor de los servicios públicos”, especialmente de la sanidad pública, “un pilar esencial para garantizar la igualdad y la protección de toda la población”.

La candidata socialista ha explicado que la jornada comenzó con un reparto informativo en Alcolea, donde mantuvo una conversación que, según afirmó, le dejó “profundamente afectada”. “Un señor de 80 años nos decía que repartiéramos muchas papeletas socialistas porque nos pisan, porque nos arrasan. Lo decía desde el miedo a ponerse enfermo y tener que esperar una o dos semanas para ver a su médico de Atención Primaria”, relató.

Días de espera para ser atendidos

En este sentido, Fernández denunció que “una semana de espera no significa lo mismo para una persona de 80 años que para alguien de 20 o 30”, y advirtió de que “no podemos permitir que nuestros mayores vivan con miedo a resfriarse o necesitar una revisión médica porque temen que la atención sanitaria no llegue a tiempo”.

La candidata del PSOE Victoria Fernández, junto a concejales del PSOE. / CÓRDOBA

La candidata del PSOE cordobés aseguró que su formación continuará defendiendo los servicios públicos “en general y la sanidad en particular”, junto a otros pilares del Estado del bienestar como la dependencia, la educación y la vivienda. Asimismo, hizo un llamamiento a la ciudadanía para “dotar al Partido Socialista de las herramientas necesarias a través del voto” con el objetivo de recuperar “una sanidad pública digna, justa y respetuosa con nuestros mayores”.

Calidad y dignidad

“Las personas mayores dedicaron toda una vida a contribuir para sostener este sistema público y ahora es el momento de que ese esfuerzo revierta en ellos con una atención sanitaria ágil, moderna y eficaz”, afirmó. Por último, Victoria Fernández reiteró el compromiso del PSOE con la recuperación de la sanidad pública andaluza: “Si los ciudadanos depositan su confianza en nosotros, recuperaremos la calidad, la dignidad y la rapidez en el sistema sanitario para toda la población y, especialmente, para nuestros mayores”.