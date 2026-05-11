El PSOE de Córdoba insta al gobierno local del PP a reservar plazas de necesidades especiales para las escuelas de verano

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha instado al gobierno municipal del PP a "mejorar las plazas de necesidades educativas especiales para las escuelas de verano". La edil ha recordado que el Ayuntamiento de Córdoba ha abierto hace cuatro días el plazo para las escuelas de verano de julio, con 2.000 plazas para niños y niñas de 4 a 16 años, de las que un tanto por ciento se reservan para familias vulnerables.

Desde el PSOE se reclama "la reserva de otro porcentaje para alumnado con necesidades educativas especiales y que, además, se busquen espacios adaptados para niños y niñas que tengan dificultades especiales de accesibilidad". Tanto en la Comisión de Derechos Sociales, como en el pasado Pleno de abril, "el Grupo Municipal del PSOE reclamó al PP que debe implementar las plazas para las necesidades educativas especiales en las escuelas de verano", añade la nota.

Problemas de conciliación de las familias cordobesas

Esta petición se suma a la de la Plataforma de Familias, "que ha solicitado que se amplíen los recursos, tanto en el curso escolar, como en las vacaciones de verano para sus hijos e hijas con necesidades educativas especiales".

“En vacaciones, las familias tienen dificultades con la conciliación y necesitan que haya servicios públicos para poder ofrecer un recurso a sus hijos e hijas en igualdad de condiciones que al resto de los niños y niñas cordobeses”, ha esgrimido Bernal, que ha insistido en la petición al Gobierno del PP para que incluya en la escuela de verano un centro adaptado donde puedan acceder alumnado con necesidades: “Se trata de un derecho y un deber público posibilitar este acceso a nuestros niños y niñas cordobeses con situaciones especiales”.