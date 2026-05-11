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Fondos europeos

Un proyecto del Imibic y la Universidad de Córdoba para luchar contra el cáncer de páncreas consigue 1,3 millones de euros de la UE

Se trata de un proyecto multicéntrico europeo en el que participan ambas entidades cordobesas centrado en las modificaciones químicas del ARN que influyen en el comportamiento celular

Un proyecto del Imibic y la Universidad de Córdoba para luchar contra el cáncer de páncreas consigue 1,3 millones de euros de la UE.

Un proyecto del Imibic y la Universidad de Córdoba para luchar contra el cáncer de páncreas consigue 1,3 millones de euros de la UE. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El grupo Hormonas y Cáncer del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y la Universidad de Córdoba, liderado por el doctor Justo P. Castaño, participa en el proyecto Reach (Reversing Epitranscriptomic Alterations for CHemosensitization of Pancreatic Cancer), un proyecto multicéntrico europeo que ha "obtenido 1,3 millones de euros de financiación para avanzar frente al adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC), uno de los cánceres de páncreas más agresivos y mortales".

La concesión de esta financiación, explica el Imibic en una nota de prensa, reconoce la calidad científica y el potencial de impacto clínico de este estudio, además de "reflejar la capacidad de los grupos del Imibic para integrarse en redes colaborativas de alto nivel". En este contexto, la participación del instituto en Reach "refuerza su posicionamiento y crecimiento en el ámbito de la investigación biomédica competitiva, especialmente en programas internacionales orientados a acelerar la transferencia del conocimiento a la práctica clínica". Dicha financiación se enmarca en el programa Transcan 3 Joint Transnational Call for Proposals 2023, centrado en investigación traslacional sobre epigenética del cáncer y apoyado en España por el Instituto de Salud Carlos III y la Fundación de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Un campo poco explorado en la lucha contra el cáncer de páncreas

Desde el punto de vista científico, el proyecto se centra "en un campo todavía poco explorado en cáncer de páncreas como es la epitranscriptómica, que es el estudio de las modificaciones químicas del ARN que influyen en el comportamiento celular". En particular, Reach estudia el papel de la N6-metiladenosina (m6A) en la regulación de la quimiorresistencia, "con el objetivo de identificar nuevas vías terapéuticas que permitan aumentar la sensibilidad del tumor a los tratamientos convencionales".

Personal del Imibic y la UCO que participan en el proyecto de investigación contra el cáncer de páncreas.

Personal del Imibic y la UCO que participan en el proyecto de investigación contra el cáncer de páncreas. / CÓRDOBA

Para ello, este trabajo se basa en el empleo de nanopartículas dirigidas al tumor capaces de administrar moduladores de los denominados “escritores”, “borradores” y “lectores” de m6A directamente a las células tumorales y a las células madre cancerosas, responsables en buena medida de la resistencia terapéutica, las recaídas y la progresión metastásica. "La finalidad es reprogramar el paisaje epitranscriptómico del tumor y favorecer su respuesta a la quimioterapia estándar", continúa la nota.

Modelos preclínicos avanzados para evaluar el estudio

El estudio se evaluará finalmente en modelos preclínicos avanzados, incluidos xenoinjertos derivados de pacientes y cultivos 3D, "con el objetivo último de trasladar estos hallazgos a terapias más eficaces y personalizadas que puedan contribuir a prolongar significativamente la supervivencia de los pacientes con esta enfermedad".

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En este esfuerzo colaborativo, el grupo Hormonas y Cáncer aportará su experiencia mediante la participación de los doctores Alejandro Ibáñez Costa y Sergio Pedraza Arévalo, junto con personal investigador predoctoral. Su contribución se centrará en definir el papel del procesamiento del ARN a través del mecanismo de splicing y en determinar una huella predictiva de respuesta a los tratamientos.

Proyecto Reach

El proyecto Reach está formado por un consorcio internacional que integra cinco instituciones distribuidas en cuatro países diferentes. El mismo está coordinado por el Dr. Bruno Sainz, del Instituto de Investigación Sanitaria Ramón y Cajal (Irycis) y, además, cuenta con cuatro investigadores principales como son, el Dr. Justo P. Castaño del Imibic, la Dra. Bozena Smolkova, de la Academia Eslovaca de Ciencias (Eslovaquia), la Dra. Sylvia Wagner, de la Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V (Alemania) y la Dra. Vita Rovite, del Centro de Investigación y Estudios Biomédicos de Letonia (Letonia).

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