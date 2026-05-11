La Policía Nacional de Córdoba detiene a dos personas por robar de madrugada en una peluquería de Ciudad Jardín

Agentes de la Policía Nacional en Córdoba han detenido a dos personas por robar en una peluquería de Ciudad Jardín en la madrugada del domingo al lunes.

Según ha informado el cuerpo en una nota de prensa, durante las labores habituales de prevención y seguridad ciudadana, los agentes observaron a dos varones con actitud sospechosa en la vía pública cruzando el puente de San Rafael. Al comprobar que llevaban diverso material de peluquería y ante las contradicciones en su relato tras ser preguntados por los agentes, finalmente ambos admitieron haber robado los objetos de una peluquería de Ciudad Jardín.

Una mujer en una peluquería. / CÓRDOBA

Los policías se desplazaron hasta el local y constataron que había sido objeto de robo con fuerza, con la puerta forzada y el interior revuelto. El propietario fue localizado e informado de lo sucedido, personándose en el negocio y posteriormente interpuso la correspondiente denuncia. Los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial.

Segundo robo en menos de un mes

Cabe recordar que el pasado 27 de abril, la Policía Nacional detuvo a una persona por robar en una tienda de ropa del mismo barrio. El autor de los hechos rompió el escaparate para acceder al negocio. Cuando fue localizado por el cuerpo en Ciudad Jardín, el individuo abandonó el botín, pero igualmente fue capturado y recuperado el material, que estaba en una bolsa negra.