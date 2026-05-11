Las piscinas de Córdoba abrirán en junio de forma escalonada y con subidas de precios

Las temperaturas empiezan a subir y, con el verano a la vuelta de la esquina, muchos cordobeses vuelven a mirar de reojo a las piscinas como plan de supervivencia para las semanas más duras de calor. La temporada de baño arrancará a primeros de junio y se prolongará hasta septiembre, con subidas de precios en la mayoría de espacios privados, mientras se mantienen las tarifas en las piscinas públicas.

Club Figueroa, la primera

La piscina del Club Figueroa será la primera en levantar el telón: abrirá el lunes 1 de junio y, hasta el día 5 incluido, funcionará en horario reducido (15.00 a 21.00 horas). A partir del sábado 6, recuperará el horario habitual, de 10.30 a 22.00 horas.

Piscinas de Córdoba. / CÓRDOBA

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Las entradas de día para no socios se mantienen entre 4 euros (niños de 0 a 3 años) y 27 euros (mayores de 14 años en sábados y festivos), tres euros más que entre semana. El abono de temporada se mantiene en la mayoría de categorías, salvo en adultos y familias, que sube de 500 a 600 euros y de 800 a 900 euros, respectivamente.

Las Dos Columnas abre el 4 de junio

La piscina de Las Dos Columnas abrirá el jueves 4 de junio y prevé prolongar su actividad hasta mediados de septiembre. De lunes a viernes, la entrada cuesta 10 euros para mayores de 12 años y 6 euros para niños. En fines de semana y festivos, sube a 12 euros (adultos) y 10 euros (niños). En cuanto a abonos: el familiar cuesta 400 euros; el de pareja, 300; y el individual, 250. Para un mes, los precios son 300 (familiar), 225 (pareja) y 185 (individual).

Un bañista en la piscina del club Figueroa. / A. J. González

La temporada de baño del Santuario arranca el 1 de junio

La piscina del Santuario abrirá la temporada de baño el 1 de junio. La entrada de día completo cuesta 8,25 euros para adultos y 4,63 para niños, es decir, casi 1,50 y 1 euro más que el año pasado. En vísperas y festivos, sube a 10,90 euros (adultos) y 7,30 (niños). En bonos, el individual adulto es de 176,80 euros (30 más que el año pasado); el infantil, de 114,10; y el familiar asciende a 348,70 euros.

La temporada se prolongará hasta mitad de septiembre

El viernes 5 de junio abrirán buena parte de las piscinas públicas, entre ellas las de La Fuensanta y calle Marbella. La primera tiene capacidad para 578 personas repartidas en tres piscinas; la segunda cuenta con dos piscinas y un aforo de 350. En ambas, la entrada es gratuita para menores de 5 años. De 5 a 14 años, cuesta 4,10 euros; la tarifa hasta 26 años es 30 céntimos más y la entrada general de adulto es de 5,15 euros. Para mayores de 65 años y personas con discapacidad, el precio es 2,60 euros; y para familias numerosas, 4,10 euros. En bonos, el familiar cuesta 221,80 euros; el individual (más de 15 años), 141,15; y el infantil, 95,85 euros. Estas tarifas, según se indica, se mantienen respecto al año pasado. Abrirán hasta septiembre, sin una fecha concreta de cierre.

Varios cordobeses se dan un baño en la piscina de la calle Marbella, el pasado verano. / A. J. González

El Carmen y Aquassierra, las más rezagadas

Hasta el 13 de junio no abrirá la piscina de El Carmen, que lo hará hasta el 6 de septiembre. En su caso es abono único de 155 euros toda la temporada, 116 el mes, 65 la semana y 14 el día.

El parque acuático Aquassierra tendrá actividad del 17 al 31 de agosto. Este año, la tarifa sube un euro para adultos: el día completo para quien mida más de 1,40 metros cuesta 18 euros. Para las personas que midan entre 1,25 y 1,40 o tengan más de 65 años, el precio es 16 euros. Para los de 90 a 125 centímetros, 13 euros, y por debajo de esa altura, entrada gratuita.

Una joven se da un chapuzón en la piscina de La Fuensanta. / A. J. González

Horarios y fechas de la piscina de la UCO

La piscina de la Universidad de Córdoba comenzará la temporada el 22 de junio y abrirá hasta el 31 de agosto, de 12.00 a 20.00 horas. El abono de temporada para universitarios cuesta 125,50 euros; para cónyuges e hijos mayores de 17 años, 102 euros; y para hijos de 4 a 16 años, 79 euros. Para no universitarios, el abono sube a 211 euros (adultos), 151,50 (cónyuges e hijos mayores de 17) y 134,50 (hijos de 4 a 16). En cuanto a la entrada individual, para edades de 4 a 13 años, si se pertenece a la UCO, cuesta 4,75 euros (lunes a viernes) y 5,80 (fin de semana); si no, 8,40 entre semana y 10,20 en fin de semana. A partir de 14 años, el precio es 5,80 y 8,95 (comunidad UCO) y 10,20 y 13,20 (no comunidad UCO).

La de Rabanales abrirá a mediados de junio, aún sin determinar la fecha exacta, y mantiene los precios del año pasado, es decir, 6,80 euros de lunes a viernes para adultos y 10,60 en fines de semana y festivos. Para niños de 4 a 14 años el día sale a 5,25 euros entre semana y a 7,15 en fines de semana. Mientras que el abono cuesta 68,10 euros en adultos y 42,65 euros para menores de edad.

Varias personas disfrutan de la piscina de Assuan. / A. J. González

Por último, la piscina de Assuan no tiene todavía fecha de apertura. Según indican fuentes de la misma, dependerá de «la evolución del tiempo y las temperaturas» .