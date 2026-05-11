Accidente de tráfico
Una colisión entre dos turismos en la N-432 en Córdoba deja un herido y eleva a tres los siniestros en un mes
El servicio de Emergencias 112 recibió el aviso del accidente a las 17.07 horas, movilizando a Guardia Civil y una ambulancia al punto kilométrico 257
La N-432 vuelve a registrar un accidente con heridos en Córdoba. Al menos una persona ha resultado herida en un accidente entre dos turismos registrado en la tarde de este lunes en la N-432, en el término municipal de Córdoba capital. El accidente es el tercer siniestro con heridos en esta vía en apenas un mes.
Según ha informado el servicio de Emergencias 112, el aviso se recibió a las 17.07 horas por una colisión ocurrida en el kilómetro 257 de la N-432, sentido Córdoba. Varios testigos alertaron de que, tras el choque, al menos uno de los ocupantes, un varón de edad aún no confirmada, había resultado herido.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, una ambulancia y personal de conservación de carreteras.
Tercer accidente en un mes
Cabe recordar que el pasado 9 de abril una persona resultó herida en esta misma carretera, dentro de la capital, tras una colisión entre varios vehículos en el kilómetro 267.
Además, el 28 de abril una mujer falleció en el kilómetro 175 de la N-432, a la altura de Fuente Obejuna, al chocar frontalmente contra un camión. La conductora quedó atrapada en el vehículo y, cuando llegaron los bomberos, ya había fallecido.
- El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X
- Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela en Huerta de Santa Isabel
- Así es la candidatura de Adelante Andalucía en Córdoba: andalucista, anticapitalista, feminista y ecologista
- Manuel Benítez 'El Cordobés' celebra sus 90 años rodeado de familia: la emotiva foto de Julio Benítez con su padre
- Convocadas 55 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba: plazos, requisitos y materia de examen
- Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
- Cordobeses del Año: Diario CÓRDOBA premia la entrega de Adamuz y distingue la excelencia social y empresarial
- La hostelería cordobesa tendrá que adaptar turnos, horarios y hasta cerrar las terrazas ante episodios de calor extremo