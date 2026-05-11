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Accidente de tráfico

Una colisión entre dos turismos en la N-432 en Córdoba deja un herido y eleva a tres los siniestros en un mes

El servicio de Emergencias 112 recibió el aviso del accidente a las 17.07 horas, movilizando a Guardia Civil y una ambulancia al punto kilométrico 257

Estado en el que ha quedaod uno de los vehículos tras el impacto y lugar del accidente.

Estado en el que ha quedaod uno de los vehículos tras el impacto y lugar del accidente. / Ramón Azañón

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

La N-432 vuelve a registrar un accidente con heridos en Córdoba. Al menos una persona ha resultado herida en un accidente entre dos turismos registrado en la tarde de este lunes en la N-432, en el término municipal de Córdoba capital. El accidente es el tercer siniestro con heridos en esta vía en apenas un mes.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112, el aviso se recibió a las 17.07 horas por una colisión ocurrida en el kilómetro 257 de la N-432, sentido Córdoba. Varios testigos alertaron de que, tras el choque, al menos uno de los ocupantes, un varón de edad aún no confirmada, había resultado herido.

Carretera N-432 Córdoba

Carretera N-432 Córdoba / Manuel Murillo

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, una ambulancia y personal de conservación de carreteras.

Tercer accidente en un mes

Cabe recordar que el pasado 9 de abril una persona resultó herida en esta misma carretera, dentro de la capital, tras una colisión entre varios vehículos en el kilómetro 267.

Noticias relacionadas y más

Además, el 28 de abril una mujer falleció en el kilómetro 175 de la N-432, a la altura de Fuente Obejuna, al chocar frontalmente contra un camión. La conductora quedó atrapada en el vehículo y, cuando llegaron los bomberos, ya había fallecido.

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