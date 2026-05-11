Patrimonio avala la restauración de la cubierta de la Capilla de Santa Inés en la Mezquita-Catedral de Córdoba

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha emitido un informe favorable al proyecto de restauración de la cubierta de la Capilla de Santa Inés, en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Detalles de los trabajos

La intervención se plantea para resolver los graves problemas de estanqueidad detectados en la cubierta, que han provocado filtraciones y humedades con afecciones tanto a la estructura como a los elementos decorativos interiores, comprometiendo su conservación. El proyecto se enmarca en el Plan Director de la Mezquita-Catedral.

El documento contempla la restauración integral de la cubierta tronco-piramidal a cuatro aguas y de la linterna cilíndrica superior, manteniendo la solución constructiva tradicional en madera e incorporando mejoras técnicas para garantizar estabilidad, durabilidad y compatibilidad con el monumento.

Intervención en las cubiertas de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio / CÓRDOBA

Los estudios previos han puesto de manifiesto el deficiente estado de conservación de la estructura actual, con ataques de xilófagos, fendas en los pares y encuentros constructivos inadecuados que han favorecido la aparición de goteras y humedades.

La intervención propone la sustitución de la estructura de madera, reutilizando los elementos que presenten un estado adecuado y ejecutando el resto en madera de pino escuadrada, con dimensiones ajustadas al cálculo estructural. El objetivo es mejorar el diseño de los encuentros, reducir el número de pares e incorporar refuerzos en el anillo superior.

Asimismo, se prevé independizar la nueva estructura de la bóveda histórica de ladrillo y aplicar medidas preventivas frente al fuego y a los ataques biológicos mediante tratamientos ignífugos y protectores específicos.

Los trabajos incluyen la reposición del tablero de madera, la alcatifa de yeso y la teja cerámica tradicional, además de la colocación de elementos de plomo en encuentros singulares para asegurar la impermeabilización. También se contemplan resanes con morteros de cal y acabados compatibles con los materiales históricos. Durante la ejecución se instalará una estructura auxiliar para evitar la entrada de agua y se aportará documentación relativa al uso y mantenimiento de la cubierta una vez restaurada.

Cúpula de la capilla de Santa Inés. / CÓRDOBA

La Comisión Provincial de Patrimonio añade prescripciones y recomendaciones, entre ellas: definir con detalle el encuentro con la Capilla del Cardenal Salazar; corregir determinados planos del proyecto; reutilizar los elementos de madera que lo permitan; proteger la coronación de los muros mediante el vuelo de la teja; y ejecutar los trabajos con control arqueológico. Además, deberá comunicarse el inicio de las obras y, una vez finalizadas, presentarse un informe técnico completo con documentación gráfica y fotográfica del proceso y del resultado.

Capilla de Santa Inés

La Capilla de Santa Inés, situada en la zona sur de la nave 10, junto a la Capilla del Cardenal Salazar y próxima al muro de la quibla, fue fundada en el siglo XIV, con una segunda fundación a finales del siglo XV. Su configuración actual es fruto de la intervención realizada a finales del siglo XVIII por el arquitecto y escultor francés Baltasar Dreveton. Presenta planta cuadrangular, cúpula de ladrillo sobre pechinas con ornamentación de yeserías y linterna superior, además de un retablo de jaspe rojo y negro y una reja diseñada por Hernán Ruiz III.