Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ParcelacionesPiscinasUn patio "de toda la vida"Adrián FuentesEncuesta AndalucíaDebate electoralDirecto | HantavirusCrecimiento AndalucíaJosé Ignacio GarcíaCordobeses del AñoPatios de CórdobaCCFAtropello LucenaPalacio neoclásicoCP María AuxiliadoraGuía de los PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Junta de Andalucía

Patrimonio avala la restauración de la cubierta de la Capilla de Santa Inés en la Mezquita-Catedral de Córdoba

La intervención busca solucionar los problemas de estanqueidad y las filtraciones que afectan a la estructura y decoración interior

Interior de la capilla de Santa Inés en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Interior de la capilla de Santa Inés en la Mezquita-Catedral de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha emitido un informe favorable al proyecto de restauración de la cubierta de la Capilla de Santa Inés, en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Detalles de los trabajos

La intervención se plantea para resolver los graves problemas de estanqueidad detectados en la cubierta, que han provocado filtraciones y humedades con afecciones tanto a la estructura como a los elementos decorativos interiores, comprometiendo su conservación. El proyecto se enmarca en el Plan Director de la Mezquita-Catedral.

El documento contempla la restauración integral de la cubierta tronco-piramidal a cuatro aguas y de la linterna cilíndrica superior, manteniendo la solución constructiva tradicional en madera e incorporando mejoras técnicas para garantizar estabilidad, durabilidad y compatibilidad con el monumento.

Intervención en las cubiertas de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio

Intervención en las cubiertas de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio / CÓRDOBA

Los estudios previos han puesto de manifiesto el deficiente estado de conservación de la estructura actual, con ataques de xilófagos, fendas en los pares y encuentros constructivos inadecuados que han favorecido la aparición de goteras y humedades.

La intervención propone la sustitución de la estructura de madera, reutilizando los elementos que presenten un estado adecuado y ejecutando el resto en madera de pino escuadrada, con dimensiones ajustadas al cálculo estructural. El objetivo es mejorar el diseño de los encuentros, reducir el número de pares e incorporar refuerzos en el anillo superior.

Asimismo, se prevé independizar la nueva estructura de la bóveda histórica de ladrillo y aplicar medidas preventivas frente al fuego y a los ataques biológicos mediante tratamientos ignífugos y protectores específicos.

Los trabajos incluyen la reposición del tablero de madera, la alcatifa de yeso y la teja cerámica tradicional, además de la colocación de elementos de plomo en encuentros singulares para asegurar la impermeabilización. También se contemplan resanes con morteros de cal y acabados compatibles con los materiales históricos. Durante la ejecución se instalará una estructura auxiliar para evitar la entrada de agua y se aportará documentación relativa al uso y mantenimiento de la cubierta una vez restaurada.

Cúpula de la capilla de Santa Inés.

Cúpula de la capilla de Santa Inés. / CÓRDOBA

La Comisión Provincial de Patrimonio añade prescripciones y recomendaciones, entre ellas: definir con detalle el encuentro con la Capilla del Cardenal Salazar; corregir determinados planos del proyecto; reutilizar los elementos de madera que lo permitan; proteger la coronación de los muros mediante el vuelo de la teja; y ejecutar los trabajos con control arqueológico. Además, deberá comunicarse el inicio de las obras y, una vez finalizadas, presentarse un informe técnico completo con documentación gráfica y fotográfica del proceso y del resultado.

Noticias relacionadas y más

Capilla de Santa Inés

La Capilla de Santa Inés, situada en la zona sur de la nave 10, junto a la Capilla del Cardenal Salazar y próxima al muro de la quibla, fue fundada en el siglo XIV, con una segunda fundación a finales del siglo XV. Su configuración actual es fruto de la intervención realizada a finales del siglo XVIII por el arquitecto y escultor francés Baltasar Dreveton. Presenta planta cuadrangular, cúpula de ladrillo sobre pechinas con ornamentación de yeserías y linterna superior, además de un retablo de jaspe rojo y negro y una reja diseñada por Hernán Ruiz III.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X
  2. Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela en Huerta de Santa Isabel
  3. Así es la candidatura de Adelante Andalucía en Córdoba: andalucista, anticapitalista, feminista y ecologista
  4. Manuel Benítez 'El Cordobés' celebra sus 90 años rodeado de familia: la emotiva foto de Julio Benítez con su padre
  5. Convocadas 55 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba: plazos, requisitos y materia de examen
  6. Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
  7. Cordobeses del Año: Diario CÓRDOBA premia la entrega de Adamuz y distingue la excelencia social y empresarial
  8. La hostelería cordobesa tendrá que adaptar turnos, horarios y hasta cerrar las terrazas ante episodios de calor extremo

Por Andalucía celebrará su acto central en la Fuensanta el mismo día que Juanma Moreno regresa a Córdoba

Juanma Moreno regresará a Córdoba en la recta final de campaña para buscar la mayoría absoluta y visitar la comarca de su vaca talismán

Patrimonio avala la restauración de la cubierta de la Capilla de Santa Inés en la Mezquita-Catedral

Patrimonio avala la restauración de la cubierta de la Capilla de Santa Inés en la Mezquita-Catedral

Comienza el plazo de matrícula para la PAU 2026 en Andalucía: fechas, convocatoria de exámenes y criterios de ponderación

Hacemos Córdoba denuncia la "dejadez" de Bellido ante una Córdoba que sufre un "abandono absoluto"

El BOJA publica el decreto de nombramiento de Manuel Torralbo como rector de la UCO

¿Cuándo es la Feria de Córdoba 2026?

¿Cuándo es la Feria de Córdoba 2026?

Así funciona la tienda de ropa de Cáritas en Córdoba para personas vulnerables: "Se trata de cubrir una necesidad básica desde la dignidad"

Tracking Pixel Contents