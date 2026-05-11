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Defensa

Dos militares de la Brigada Guzmán el Bueno X reciben una condecoración de Francia por su labor en París 2024

El cabo 1º Manuel Filiberto y el soldado Francisco Rodríguez participaron en la operación ‘Sentinelle’, el dispositivo de seguridad desplegado durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos

El cabo 1º Manuel Filiberto y el soldado Francisco Rodríguez, reconocidos por el Consulado de Francia.

El cabo 1º Manuel Filiberto y el soldado Francisco Rodríguez, reconocidos por el Consulado de Francia. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Dos militares de la Brigada Guzmán el Bueno X han sido reconocidos en Madrid por su papel en uno de los mayores dispositivos de seguridad internacional de los últimos años. El cabo 1º Manuel Filiberto y el soldado Francisco Rodríguez, pertenecientes al Batallón de Zapadores X, han recibido una condecoración en el Consulado de Francia en Madrid por su participación en la operación Sentinelle, desarrollada con motivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

El acto se celebró el 8 de mayo de 2026 y contó con la presencia de representantes diplomáticos y autoridades militares francesas y españolas, que destacaron la labor realizada por ambos militares durante el dispositivo de seguridad desplegado en Francia.

Seguridad internacional durante París 2024

La operación Sentinelle se desarrolló entre el 20 de junio y el 30 de agosto de 2024 en colaboración con la gendarmería francesa, con el objetivo de reforzar la seguridad durante la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

La misión respondió a una petición de las autoridades francesas para incorporar capacidades cinológicas españolas al dispositivo de seguridad del evento. Para ello, el Ejército de Tierra desplegó un equipo cinológico con dos unidades caninas del Batallón de Zapadores X, integrado junto a personal del Ejército del Aire y del Espacio y de la Armada en el 132 Regimiento Cinológico del Ejército francés.

Esta colaboración permitió reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia relacionada con la seguridad de un evento internacional de máxima relevancia.

El cabo 1º Filiberto recibiendo la condecoración en Madrid.

El cabo 1º Filiberto recibiendo la condecoración en Madrid. / CÓRDOBA

Más de 400 inspecciones de autocares y 150 vehículos VIP

Durante la operación, el equipo de la Brigada Guzmán el Bueno X participó en numerosas actuaciones de protección y supervisión en espacios vinculados a los Juegos. Entre los trabajos realizados destacan las inspecciones en la Villa Olímpica, los reconocimientos en zonas próximas al río Sena, más de 400 inspecciones de autocares destinados al transporte de participantes y el registro de alrededor de 150 vehículos VIP.

El soldado Rodríguez recibe la condecoración por parte del Consulado de Francia.

El soldado Rodríguez recibe la condecoración por parte del Consulado de Francia. / CÓRDOBA

La labor del cabo 1º Filiberto y del soldado Rodríguez ha sido reconocida ahora por las autoridades francesas como muestra de agradecimiento por su profesionalidad y por su contribución al buen desarrollo del dispositivo.

Noticias relacionadas y más

Con esta condecoración, Francia subraya la importancia de la cooperación entre España y Francia en materia de seguridad internacional y el papel de las fuerzas armadas aliadas en misiones conjuntas. Para la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X, el reconocimiento pone de relieve su capacidad para integrarse en entornos multinacionales y su compromiso con las misiones asignadas dentro y fuera del territorio nacional.

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