Juanma Moreno regresará a Córdoba en la recta final de campaña para buscar la mayoría absoluta y visitar la comarca de su vaca talismán

El presidente andaluz y candidato a la reelección por el Partido Popular, Juanma Moreno, tiene previsto regresar a Córdoba en la recta final de la campaña de las elecciones andaluzas, después de que el primer fin de semana dedicara dos días de su agenda a la provincia con un mitin inaugural en Palma del Río, un paseo por las cruces de Córdoba y una visita a Lucena. Aunque la formación está organizando sus actos de campaña conforme dictan los trackings electorales, lo que podría provocar cambios en las previsiones de última hora, inicialmente la intención es que Moreno visite Añora el jueves 14 de mayo por la mañana y celebre un acto en la capital cordobesa por la tarde. El candidato andaluz ya dijo que Córdoba es "clave" en esta cita con las urnas, porque los populares se juegan en los restos de un puñado de provincias la mayoría absoluta.

Así lo ha confirmado este lunes el director de campaña del PP de Andalucía y líder de la candidatura cordobesa al Parlamento andaluz, Antonio Repullo, que se ha reunido en Córdoba con operadores jurídicos junto al presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y miembro de la candidatura cordobesa, José María Bellido, y los candidatos José Antonio Nieto y Verónica Martos, en el hotel Eurostars Palace. En este mismo lugar se espera que se celebre esta tarde un foro agroalimentario, que contará con la presencia del vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo.

El director de campaña del PP de Andalucía y líder de la candidatura cordobesa al Parlamento andaluz, Antonio Repullo, junto a José María Bellido y Verónica Martos. / Víctor Castro / COR

La vaca talismán

El 22 de noviembre del año 2018 el entonces candidato del PP a la presidencia de la Junta visitó por primera vez la ganadería de vacuno de leche El Cruce, en el término municipal de Añora, y tras lanzar sus mensajes de apoyo al sector surgió hacerse una foto con una de las vacas de la explotación. Fue entonces la primera vez que se fotografió con Fadie, la vaca que se convirtió en talismán de aquella primera cita con las urnas y a la que volvió a visitar en 2022, cuando mejoró sus resultados atando su primera mayoría absoluta. Aunque, lógicamente, aquella preciosa vaca ya no estará viva, el presidente andaluz volverá a visitar la comarca de los Pedroches para señalar la ganadería como clave de la economía cordobesa y motor económico de la provincia. "Fadie tendrá descendientes", han asegurado los populares ante las preguntas de la prensa.

Juanma Moreno durante su paseo por las Cruces de Mayo de Córdoba / A. J. González

Movilización del electorado la última semana de campaña

Antonio Repullo confía en la movilización del electorado en la última semana de campaña, que ha tildado de "decisiva" para que algunos electores aún indecisos decidan su voto el 17 de mayo. Los populares han señalado desde el inicio de la campaña que hay una bolsa de 15.000 votantes que podrían decidir su papeleta en el último momento, incluso en el mismo día de las votaciones. El también candidato número 1 por Córdoba ha admitido que pese a que todas las encuestas dan como claro vencedor de los comicios al presidente andaluz, "no hay nada hecho" por lo que hay que seguir trabajando hasta el último minuto para lograr la confianza de la gente. En esta línea, Repullo ha asegurado que el PP es la única formación que se está "divirtiendo" en esta campaña de "escucha" con la sociedad andaluza.

Debate electoral

Por último, el también secretario del PP-A se ha referido al debate electoral que emitirá esta noche Canal Sur y que va a poner de nuevo en primer plano "el lío" del resto de candidatos, frente a "la estabilidad" que representa Juanma Moreno, "el único candidato capaz de ofrecer un proyecto de futuro e ilusión" y el único, según todos los sondeos, que tiene posibilidad de gobernar Andalucía, ha recordado Repullo.