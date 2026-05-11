Juan Manuel León, Cuevas de Altázar: «Estamos atascados y somos los que más avanzados vamos, imagina el resto»

Cuevas de Altázar es la primera parcelación de Córdoba que consiguió la plena legalidad con la inscripción de sus parcelas en el Registro de la Propiedad. Ahora se encuentran inmersos en pleno proceso de urbanización, es decir, en tener unas calles iguales que las de cualquier otro barrio de Córdoba. Sin embargo, esas obras ahora mismo están paradas.

Lo cuenta a Diario CÓRDOBA Juan Manuel León, presidente de la junta de compensación de Cuevas, que señala que «llevamos esperando, desde hace casi ocho meses, a que la Gerencia de Urbanismo resuelva dos temas pendientes». León explica que, por un lado, se tiene que ejecutar el desalojo de una parte de un inmueble de la zona que está ocupando una parte destinada a calle de la urbanización. Y, por otro, siguen a la espera de que se les permita simultanear las obras de urbanización con las de edificación de las parcelas, un objetivo que, para León, «parece dormir en el sueño de los justos».

Calles en obras en Cuevas de Altázar. / RAMÓN AZAÑÓN

Juan Manuel León: «Parecía que todo iba a ir de maravilla»

A juicio del representante vecinal de Cuevas de Altázar, los cambios anunciados recientemente para la Oficina del Territorio parecen apuntar solo «a un lavado de cara» y apostilla que dicha oficina se creó y «parecía que todo iba a ir de maravilla».

Otro problema «de los importantes» al que alude León es el de los morosos, que en el caso de Cuevas no son muchos. Sin embargo, para este vecino «o la Hacienda municipal actúa correctamente con celeridad y rigor, o todos los proyectos de urbanización que se inicien, tanto planes especiales o urbanizaciones y reparcelaciones, se vienen abajo».

Obras de urbanización Cuevas de Altázar. / Ramón Azañón

León reconoce que «en Cuevas de Altázar ese porcentaje de morosos no es muy alto, pero sí preocupa que tanto Hacienda como Urbanismo no hagan nada al respecto». A ello añade que «ya no por nosotros, porque a nosotros nos va bastante bien dentro de lo que cabe, es por el resto de proyectos pendientes». Para León, la clave está en preguntarse que si Cuevas, que es la que ha dado más pasos está así, cómo estarán las otras: «Estamos atascados y somos los que más avanzados vamos, imagina el resto».