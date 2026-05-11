Qué hacer hoy en Córdoba, lunes, 11 de mayo de 2026

Acto

Homenaje a la Familia Romero de Torres por Puente de Encuentro

El Foro Cultural Puente de Encuentro convoca, por decimonoveno año consecutivo, un honorable tributo a la Familia Romero de Torres. Tendrá lugar una lectura de semblanza a cargo de Matilde Cabello con acompañamiento musical del guitarrista Chapi Pineda, y, para finalizar, se hará una ofrenda floral ante el mausoleo familiar, donada por la Asociación de Vecinos Puente Romano.

CÓRDOBA. Cementerio de San Rafael. Av. de Libia, s/n. 13.00 horas.

Debate

‘Los patios, ¿en riesgo de morir de éxito?’, en ‘Los lunes de la Academia’

Nueva sesión del ciclo ‘Los lunes de la Academia’ con el debate ‘Los patios, ¿en riesgo de morir de éxito?’, a cargo de Julíán Urbano, concejal delegado de Fiestas y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Córdoba; Rafael Barón, presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas, y Miguel Ángel Roldán, presidente de la Asociación Amigos de los Patios. Moderará el evento Rosa Luque, académica numeraria.

CÓRDOBA. Capilla del IES Luis de Góngora. Claudio Marcelo. 19.30 horas.

Muestra

‘Los pasos del pecado’

Exposición de Mercedes Daza, donde propone una profunda reflexión visual que habita la intersección entre lo jurídico y lo emocional. Su obra trasciende lo ilustrativo para convertirse en un relato provocador que disecciona la realidad, reconstruyéndola a través del color y la tensión de lo invisible. Bajo una perspectiva contemporánea, la artista invita al espectador a desprenderse de la inocencia y adentrarse en una narrativa donde el concepto clásico de culpa se transforma en una experiencia sensorial y conceptual única. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Centro UCO Cultura. Plaza de la Corredera, 40. De 10.00 a 18.00 horas.

Niños

Sesión de lectura

Habrá sesión de lectura del ciclo ‘La hora del cuento’ en las bibliotecas Arrabal del Sur y Fuensanta, a cargo de Mequetrefe y Pura Mayorgas. La asistencia es libre.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Bibliotecas Arrabal del Sur y Fuensanta. Priego de Córdoba y Arquitecto Sáenz de Santamaría, s/n. 17.00 horas.

Exposición

‘Del álif a la zain. Arte caligráfico en movimiento’

Exposición colectiva comisariada por Toufik Douib, que explora la caligrafía árabe de vanguardia.