La hermandad del Rocío de Córdoba parte este jueves hacia Almonte: horario y recorrido por el centro de la ciudad

La cuenta atrás para el Camino del Rocío ya se vive con emoción en Córdoba. La Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Córdoba y San Juan Pablo II celebrará este jueves 14 de mayo su tradicional misa de romeros y la posterior salida procesional del Simpecado hacia la aldea del Rocío en Almonte, uno de los momentos más esperados por la familia rociera cordobesa.

Según ha informado la propia hermandad del Rocío de Córdoba, la eucaristía comenzará a las 16.30 horas en la iglesia de San Pablo. La celebración litúrgica será cantada por el coro juvenil de la hermandad del Rocío de Huelva y concluirá con el canto de la Salve rociera.

Salida del simpecado por el centro de Córdoba

Una vez finalizada la misa, dará comienzo la salida procesional del Simpecado hacia la aldea del Rocío, en un itinerario cargado de simbolismo, devoción y tradición para la ciudad.

El recorrido partirá desde San Pablo y continuará por Capitulares, Diario de Córdoba, San Fernando, Cardenal González y Magistral González Francés, hasta realizar su entrada en la Catedral por la Puerta de Santa Catalina, prevista a las 19.00 horas.

En el interior de la Catedral, el Simpecado será recibido por el obispo, Jesús Fernández, en uno de los momentos más solemnes de la jornada rociera.

La salida de la hermandad de Córdoba hacia el Rocío, en imágenes / Chencho Martínez

Canto de la salve en los jardines Virgen del Rocío

Tras su paso por la Catedral, la comitiva continuará por Magistral González Francés, Cardenal González, plaza Cruz del Rastro, Puente de Miraflores y Carmen Olmedo Checa, hasta llegar a los jardines Virgen del Rocío, donde tendrá lugar el tradicional canto de la salve a las 21.00 horas.

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Posteriormente, la hermandad del Rocío de Córdoba proseguirá su camino por avenida Campo de la Verdad, Iglesia de San José y Espíritu Santo, Avenida de Cádiz, Avenida de la Torrecilla, calle Ingeniero Juan de la Cierva y Carretera de Guadalcázar A-3051, iniciando oficialmente un nuevo camino hacia la Blanca Paloma.