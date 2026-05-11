Fundación Caja Rural del Sur y AJE Córdoba firman un convenio para impulsar el emprendimiento joven

La Fundación Caja Rural del Sur y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE) han formalizado este lunes un convenio marco de colaboración con el objetivo de impulsar de forma conjunta las distintas actividades que desarrolla esta organización empresarial a lo largo del año, favoreciendo el emprendimiento y la consolidación del tejido productivo joven en la provincia.

El acuerdo ha sido firmado por la presidenta de AJE Córdoba, Esther Capitán, y el vicepresidente de la Fundación Caja Rural del Sur, Ricardo López, y se enmarca en la estrategia de la Fundación de apoyar iniciativas que contribuyan al desarrollo económico, social y empresarial de su ámbito de actuación.

A través de este convenio, la Fundación Caja Rural del Sur colaborará con AJE Córdoba en sus diferentes programas y actividades, reforzando su papel como entidad comprometida con el asociacionismo empresarial y con el crecimiento de proyectos liderados por jóvenes empresarios y emprendedores.

Acuerdos de colaboración con organizaciones empresariales y sectoriales

La Fundación mantiene entre sus principales objetivos fomentar la modernización y consolidación de la actividad productiva, especialmente mediante la cooperación con entidades representativas de los distintos sectores económicos. En esta línea, ha suscrito ya diversos acuerdos de colaboración con organizaciones empresariales y sectoriales de Andalucía.

Por su parte, AJE Córdoba trabaja para representar y defender los intereses de los jóvenes empresarios de la provincia, atendiendo sus necesidades de formación, asesoramiento e información. La asociación está integrada por profesionales con iniciativas innovadoras y vocación emprendedora, que contribuyen activamente a la generación de empleo y riqueza en el entorno. Entre sus actividades más consolidadas se encuentra la organización anual de los Premios Jóvenes Empresarios de Córdoba, una cita de referencia en el ámbito empresarial, cuyos galardones tienen proyección autonómica y nacional.