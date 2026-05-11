Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 11 de mayo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 12 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Julio Calatrava Gómez
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael
Carmen Ríos Llamas
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael
María Asunción Ortiz Andrés
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de La Fuensanta.
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