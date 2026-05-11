Las enfermeras alzan la voz en Córdoba y reclaman ratios seguras, derechos laborales y condiciones dignas

"Las enfermeras ya no se callan" y quieren que su voz se escuche en Córdoba, en España y también en Europa. Este es el lema del colectivo por el Día Internacional de la Enfermera, motivo por el que el Sindicato de Enfermería Satse ha impulsado en Córdoba distintas acciones de reconocimiento y reivindicación para defender el papel esencial de las enfermeras y enfermeros en el sistema sanitario y reclamar mejoras laborales, plantillas suficientes y unas condiciones de trabajo dignas.

Bajo el lema Las enfermeras ya no se callan, Satse ha trasladado a los partidos políticos que ha llegado el momento de que “nadie sea ajeno al clamor de una profesión autónoma que siempre, y ahora más que nunca, tiene mucho que decir”. El sindicato considera que durante años el colectivo ha sido invisibilizado y minusvalorado, pese a sostener una parte fundamental de la atención sanitaria y de los cuidados que recibe la ciudadanía.

Satse reclama más enfermeras y mejores condiciones laborales

El sindicato denuncia que la realidad laboral de la profesión sigue marcada por problemas estructurales como la falta de plantillas suficientes, la sobrecarga de trabajo, el abuso de la temporalidad, las agresiones a profesionales sanitarios, los riesgos laborales, las dificultades para conciliar la vida laboral y personal, la fuga de profesionales y los obstáculos para acceder a puestos de responsabilidad, gestión y dirección.

“Hemos demolido ya el muro del silencio que ha dificultado nuestro avance y desarrollo profesional y, en este Día Internacional de la Enfermera, denunciamos todos los problemas que sufrimos en nuestro trabajo, y las graves carencias que padecen los pacientes y el sistema sanitario en su conjunto”, han afirmado desde Satse.

Entre sus principales demandas, el sindicato reclama la aprobación de la Ley de ratios enfermeras, una norma que permitiría incrementar de forma progresiva las plantillas y garantizar una atención más segura y de mayor calidad. Satse también exige la entrada en vigor y aplicación de la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario, así como otras reformas legislativas pendientes, entre ellas la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la Ley del Medicamento.

Un sistema sanitario “infrafinanciado” e “infradotado”

Satse alerta de que el sistema sanitario atraviesa una situación preocupante. Según el sindicato, España cuenta actualmente con un modelo “infrafinanciado”, con una inversión inferior a la de otros países del entorno; “infradotado”, por la escasez estructural de profesionales; “descoordinado”, por los conflictos entre administraciones; y “discriminatorio”, por las diferencias en la atención y en las condiciones laborales según el territorio.

La organización sindical defiende que no puede haber una sanidad fuerte sin cuidar a quienes cuidan. Por ello, además de más plantillas, SATSE reclama el acceso a la jubilación anticipada y parcial, una mayor presencia de las enfermeras en la gestión sanitaria y en las decisiones estratégicas del Sistema Nacional de Salud, así como el reconocimiento pleno de su espacio competencial.

“Deben acabar las actitudes arcaicas, obstruccionistas y frentistas en nuestro sistema sanitario y se tiene que apostar, de manera conjunta, por el trabajo en equipo de todas las categorías profesionales sin distinciones, privilegios o egos injustificados”, añaden desde el sindicato.

Las reivindicaciones de las enfermeras también llegarán al Parlamento Europeo, donde se abordarán los problemas y necesidades de la profesión en una jornada promovida por Satse, CESI y el eurodiputado Nicolás González Casares. La conferencia llevará por título “Fortalecimiento del personal de Enfermería en la Unión Europea de la Salud: competencia profesional, autonomía y sistemas de atención sostenibles”.