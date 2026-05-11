EL TIEMPO
Ni las lluvias ni la playa marcarán la participación en Córdoba el 17M: esta es la previsión de la Aemet para la semana de las elecciones
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a nuevas lluvias y temperaturas suaves del 11 al 17 de mayo
Córdoba continuará viviendo esta semana una meteorología plenamente primaveral cuando encara la segunda quincena del mes de mayo, en la que tradicionalmente las altas temperaturas apuntan a un verano adelantado, pero que este año se mantienen contenidas y con valores frescos a primera hora de la mañana, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La previsión para la semana del 11 al 17 de mayo, segunda semana de Patios de Córdoba y que culminará con las elecciones andaluzas del 17M, apunta a unas jornadas de altibajos atmosféricos en la que volverán las lluvias aunque con menor incidencia que el pasado fin de semana. Así, la Aemet prevé chubascos en el primer tramo de la jornada del lunes y miércoles, mientras que el martes podría llover durante toda la jornada y las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas.
Días y horas de lluvia en Córdoba
Concretamente, se espera lluvia escasa el lunes, con un 55% de probabilidad de precipitaciones entre las 6.00 y 12.00 horas, y mismo panorama para el miércoles 13, en el que los chubascos matinales también presentan un 55% de probabilidades.
El martes 12 será el día más inestable de la semana, con lluvia de nivel escaso a partir de las 6.00 horas y que hasta las 12.00 horas podrían ir acompañadas de tormentas o tormentas eléctricas secas. A partir de esa hora y hasta las 18.00 horas se aleja el riesgo de tormentas. Durante ese tramo de 12 horas, la probabilidad de precipitaciones es del 80%.
Estas son las máximas y mínimas previstas
Las temperaturas se mantendrán contenidas durante toda la semana, con máximas que se situarán en el entorno de los 25º, mientras que las mínimas seguirán siendo frescas y oscilarán entre los 9 y 11 grados.
El lunes y el martes serán los días más frescos de la semana, con mínima de 9º y máxima de 23º; mientras que el domingo 17 de mayo, día de las Elecciones en Andalucía, será el más caluroso, con mínima de 10 y máxima de 27 grados.
¿Qué tiempo hará en Córdoba en las elecciones del 17M?
Respecto a la jornada del domingo 17 de mayo, en la que 6,8 millones de andaluces, y 647.576 cordobeses, están llamados a votar en las elecciones autonómicas, se espera un tiempo estable sin elementos que puedan afectar a la participación como la lluvia o altas temperaturas que inviten a una escapada a la playa.
El domingo se esperan cielos con intervalos nubosos, sin riesgo de lluvia, aunque la Aemet cifra la probabilidad de chubascos en un 30%, la mínima será de 10 grados y la máxima de 27º.
- El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X
- Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela en Huerta de Santa Isabel
- Así es la candidatura de Adelante Andalucía en Córdoba: andalucista, anticapitalista, feminista y ecologista
- Manuel Benítez 'El Cordobés' celebra sus 90 años rodeado de familia: la emotiva foto de Julio Benítez con su padre
- Convocadas 55 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba: plazos, requisitos y materia de examen
- Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
- La hostelería cordobesa tendrá que adaptar turnos, horarios y hasta cerrar las terrazas ante episodios de calor extremo
- Siete UTEs formadas por las principales constructoras de España optan a construir la Base Logística del Ejército en Córdoba