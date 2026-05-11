Así está el voto en Córdoba según las encuestas en Andalucía: quién gana y qué puede pasar el 17M

Los partidos políticos apuran la segunda semana de campaña electoral en Andalucía con el objetivo de movilizar el voto de más de 6,8 millones de electores en las elecciones autonómicas del próximo domingo 17 de mayo, en las que los andaluces elegirán a los 109 diputados que conforman el Parlamento de Andalucía, que posteriormente serán los encargados de elegir mediante votación al futuro presidente o presidenta de la Junta de Andalucía.

Son días de mítines, memes, consignas, programas y titulares, en lo que juegan un papel estelar las encuestas y sondeos que buscan vaticinar el resultado final de unos comicios, los decimoterceros a nivel regional, que no solo son determinantes para Andalucía sino que tendrán una importante repercusión a nivel nacional por la lectura política de los resultados. ¿Revalidará Juanma Moreno la mayoría absoluta? ¿El PP se verá obligado a pactar con Vox y su ‘prioridad nacional’? ¿Cosechará María Jesús Montero el peor resultado para el PSOE en unas andaluzas? ¿Habrá sorpasso entre las izquierdas a la izquierda del PSOE?

De momento, los diferentes sondeos publicados sobre la intención de voto el 17M arrojan unos resultados similares. Los populares están acariciando la mayoría absoluta, aunque podrían perderla por un puñado de votos, ya que a diferencia de los comicios de 2022, en esta ocasión ‘los flecos’ del recuento no jugarían a su favor, sino que podrían beneficiar a Vox y Adelante Andalucía.

Cabina electoral en una imagen de las andaluzas de 2022. / MANUEL MURILLO

Las encuestas coinciden también en señalar que los socialistas obtendrán su peor resultado histórico en Andalucía, cayendo por debajo de los 30 diputados; mientras que Vox, que aspiraba a relevar al PSOE como segunda fuerza en la comunidad, se estanca en la intención de voto y obtendría unas cifras similares a las de hace cuatro años.

Por su parte, los sondeos colocan a Adelante Andalucía como la gran sorpresa de estos comicios, y la formación andalucista podría conseguir grupo parlamentario, igualando e, incluso superando dependiendo del sondeo, a Por Andalucía, que se mantiene en cifras similares a las de 2022.

Los sondeos apuntan el ganador del 17M en Andalucía

El lunes 11 de mayo –día del segundo debate electoral en televisión- marca la última jornada en la que se pueden publicar sondeos electorales y ya habrá que esperar al mismo día de la votación y a los sondeos a pie de urna para vaticinar el posible resultado de las andaluzas.

Cabe recordar que en los comicios de 2022, con una participación del 58,2%, el PP-A obtuvo 58 diputados –la mayoría absoluta está fijada en 55 parlamentarios-, el PSOE-A, 30 diputados; Vox logró 14 parlamentarios, Por Andalucía obtuvo 5, y Adelante Andalucía, 2 diputados.

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía / CÓRDOBA

Esto dice el CIS del 17M

El sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sitúa al PP-A de Juanma Moreno como ganador de las elecciones en Andalucía con más del 40% de los votos y una horquilla de entre 51-59 parlamentarios, pudiendo revalidar la mayoría absoluta.

El PSOE-A se movería entre los 27 y 34 diputados; Vox entre 8 y 17 parlamentarios, Adelante Andalucía, entre 5 y 7 parlamentarios, superando a Por Andalucía en intención de voto, con una horquilla de entre 4 y 5 diputados.

El CIS andaluz da el mejor resultado al PP

Por su parte, el barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), apodado el CIS andaluz, otorga la mejor proyección para el PP, que podría alcanzar entre 53 y 56 diputados, aunque ve muy ajustada la mayoría absoluta.

El PSOE obtendría entre 25 y 27 diputados, Vox entre 17 y 19, Adelante Andalucía, cinco diputados, al igual que Por Andalucía, aunque esta última se quedaría por detrás en porcentaje de votos.

La encuesta de Prensa Ibérica para el 17M

La encuesta preelectoral del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica sitúa al candidato popular muy cerca de los 55 escaños que otorgan esa mayoría en el Parlamento andaluz, pero sigue sin tenerla asegurada por el avance de Vox y a la espera de lo que pueda suceder también con Adelante Andalucía.

El sondeo sitúa el número de indecisos en un 15,5%, dato importante a la hora de decantar las mayorías, y otorga un 40,9% de los votos al PP, con entre 52 y 55 diputados; 20,5% para el PSOE (entre 24 y 27 diputados), Vox alcanzaría el 16,3% de los votos y entre 17 y 20 diputados; Por Andalucía bailaría entre 6 y 8 diputados (8,9 por ciento de los votos), y Adelante Andalucía, con un 7% de los sufragios alcanzaría entre 4 y 6 diputados.

Gráfico que muestra el reparto de escaños según el sondeo del GESOP para las elecciones andaluzas de mayo de 2026.

¿Quién ganará en Córdoba el 17M?

Tanto el CIS como el Centra ofrecen datos provincializados para las elecciones andaluzas y ambos coinciden en refrendar la victoria rotunda del PP-A en Córdoba, aunque advierten de la posible pérdida de hasta dos diputados, que sitúan a la provincia como una de las circunscripciones determinantes a la hora de revalidar la absoluta de los populares junto con Cádiz, Huelva y Málaga.

En 2022, Córdoba repartió así a sus 12 diputados en el Parlamento de Andalucía: 7 diputados para el PP, 3 para el PSOE, 1 para Vox y 1 para Por Andalucía.

Ahora las tornas cambian y los populares podrían perder representantes a favor de Vox y también de Adelante Andalucía.

Antonio Repullo (PP-A), Silvia Mellado (PSOE-A), Paula Badanelli (Vox), Rosa Rodríguez (Por Andalucía) y Mariví Serrano (Adelante Andalucía), los candidatos por Córdoba a las andaluzas. / CÓRDOBA

En el caso del CIS, el sondeo otorga a los populares entre 5 y 6 diputados por Córdoba, por lo que podrían perder hasta dos escaños. El PSOE se mantiene respecto a 2022 y asegura los tres diputados pudiendo subir hasta cuatro.

Vox, por su parte, podría pasar de uno a dos diputados en la Cámara andaluza, la coalición de Por Andalucía mantiene su representante, y Adelante Andalucía podría irrumpir con un diputado por Córdoba.

La encuesta del Centra confirma la pérdida de un parlamentario en el PP, que se quedaría con 6 diputados. El PSOE se mantiene en 3, y Vox rentabiliza la caída de los populares, sumando un diputado respecto a 2022 y alcanzando los dos representantes. Según el Centra, Por Andalucía mantiene su diputado y Adelante Andalucía no tendría representación por Córdoba.