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ELECCIONES ANDALUZAS

Estos son los horarios para ir a votar en Córdoba en las elecciones andaluzas este 17M

Un total de 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas este domingo 17 de mayo

Votación en las autonómicas andaluzas de junio de 2022.

Votación en las autonómicas andaluzas de junio de 2022. / MANUEL MURILLO

María Roso

Más de 6,8 millones de andaluzas están llamados a participar en las elecciones andaluzas este domingo 17 de mayo. Una cita con las urnas para elegir a los 109 diputados del Parlamento de Andalucía, quienes posteriormente elegirán al presidente o presidenta de la Junta de Andalucía.

Concretamente, 6.812.861 electores, de los que 647.576 están censados en Córdoba, están llamados a votar en Andalucía el 17M. Como en cada proceso electoral que se celebra en nuestro país, cada elector recibe de la Oficina del Censo Electoral una tarjeta censal con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral y de la sección y mesa en la que le corresponde votar.

Elecciones al Parlamento de Andalucía. Día de elecciones, colegio electoral, ambinte de votaciones, CEIP Fernán Perez de Oliva, votos

Papeleta de las elecciones andaluzas. / MANUEL MURILLO

Horario para votar el 17M

Si se opta por el voto presencial -los que han elegido votar por correo ya lo habrán hecho y no pueden dar marcha atrás-, los electores deben acudir a su colegio electoral el domingo 17 de mayo, en horario de 9.00 a 20.00 horas.

Esta es la documentación obligatoria para votar

Para poder ejercer el derecho al voto es imprescindible llevar un documento identificativo en vigor: DNI, pasaporte o carné de conducir.

Hay quienes prefieren llevar también la tarjeta del censo por si hay alguna incidencia respecto a su mesa de votación, pero esta documentación no es obligatoria para ejercer el derecho al voto.

Elecciones al Parlamento de Andalucía. Día de elecciones, colegio electoral, ambinte de votaciones, Centro civico la fuensanta

Papeletas para las andaluzas de 2022 en una cabina electoral. / MANUEL MURILLO

Cómo se vota el 17M

Siguiendo con el modelo de voto presencial, una vez en el colegio electoral. En total se han dispuesto 10.402 mesas electorales en Andalucía -387 en Córdoba-, el elector deberá seleccionar la papeleta de su voto y meterla en un sobre, aunque puede traerlo preparado de casa con las papeletas que se reparten en la propaganda electoral.

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A continuación se dirigirá a su mesa electoral, entregará su documento identificativo al presidente de la Mesa, quien lo leerá en voz alta para que uno de los vocales compruebe que figura en el listado de votantes, y a continuación el elector podrá depositar su voto en la urna.

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