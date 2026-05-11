¿Dónde puedo votar en Córdoba este 17M? Estos son los colegios electorales para las elecciones autonómicas de Andalucía

Andalucía está llamada a votar este domingo 17 de mayo en las que serán sus decimoterceras elecciones autonómicas para elegir a los 109 diputados del Parlamento de Andalucía, quienes posteriormente elegirán al presidente o presidenta de la Junta de Andalucía.

Concretamente, 6.812.861 andaluces están llamados a las urnas, de los que 647.576 están censados en Córdoba. En las últimas semanas, cada uno de los ellos han debido recibir en su vivienda habitual, aquella en la que está censado, una tarjeta censal de la Oficina del Censo Electoral con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral y de la sección y mesa en la que le corresponde votar.

De este modo sabrá a qué colegio, instituto o centro cívico deberá dirigirse este domingo para ejercer su derecho al voto presencial.

En caso de no haberla recibido o haberla traspapelado, los electores pueden consultar qué mesa electoral les corresponde en este enlace que ha dispuesto el Instituto Nacional de Estadística (INE), dentro del apartado ‘Consulta de mesas y locales electorales’ del especial sobre las Elecciones al Parlamento de Andalucía.

Mesa electoral en las elecciones celebradas en junio de 2022. / MANUEL MURILLO

Para ello, el interesado debe seleccionar la provincia y el municipio, introducir los datos de su domicilio y la primera letra de su apellido. El resultado de la búsqueda dará como resultado una ficha con los datos de su tarjeta censal.

Horario para votar el 17M

Si se opta por el voto presencial -los que han elegido votar por correo ya lo habrán hecho y no pueden dar marcha atrás-, los electores deben acudir a su colegio electoral el domingo 17 de mayo, en horario de 9.00 a 20.00 horas.

¿Qué documentación hay que llevar a votar?

Para poder ejercer el derecho al voto es imprescindible llevar un documento identificativo en vigor: DNI, pasaporte o carné de conducir.

Hay quienes prefieren llevar también la tarjeta del censo por si hay alguna incidencia respecto a su mesa de votación, pero esta documentación no es obligatoria para ejercer el derecho al voto.

Urna de las elecciones al Parlamento de Andalucía. / MANUEL MURILLO

Cómo se vota el 17M

Siguiendo con el modelo de voto presencial, una vez en el colegio electoral, el elector deberá seleccionar la papeleta de su voto y meterla en un sobre, aunque puede traerlo preparado de casa con las papeletas que se reparten en la propaganda electoral.

A continuación se dirigirá a su mesa electoral, entregará su documento identificativo al presidente de la Mesa, quien lo leerá en voz alta para que uno de los vocales compruebe que figura en el listado de votantes, y a continuación el elector podrá depositar su voto en la urna.