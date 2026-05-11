Córdoba destina un total de 100.000 euros a Cruz Roja y al Banco de Alimentos para ayudar a las familias

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes subvencionar, con 50.000 euros en cada caso, la actividad desarrollada por Cruz Roja y por el Banco de Alimentos Medina Azahara en su atención a las necesidades de las familias. Así lo ha detallado Eva Contador, concejal de Servicios Sociales, quien ha definido algunos de los convenios que hoy han salido adelante como "piedra angular" de la delegación.

La junta de gobierno local ha aprobado también un acuerdo con la Fundación Secretariado Gitano, por el que se destinan 30.000 euros a la iniciativa Itinerarios integrados de inclusión socio-laboral, dirigido sobre todo a los jóvenes. Además, Iemakaié contará con 10.000 euros para su asistencia a familias en materia de alimentos, educación, salud y vivienda, en tanto que la fundación Don Bosco dispondrá de otros 30.000 euros para Redes de apoyo: Programa de acompañamiento y ayuda integral a las familias del Distrito Sur, una actividad sobre la que Eva Contador ha precisado que se trata de cocinas impulsadas en el Sector Sur para la atención alimentaria.

Por otra parte, la concejala ha informado de una ampliación del crédito de la dotación presupuestaria de la Junta de Andalucía para la convocatoria de ayudas económicas del año 2026. Se trata de un pago de 151.254 euros y en el mes de noviembre, aproximadamente, llegará un segundo abono. Estas son ayudas facilitadas desde Servicios Sociales.

Personas sin hogar

De su parte, la viceportavoz del gobierno municipal, Cintia Bustos, ha informado de la concesión de una ayuda de 80.000 euros para la casa de acogida Madre del Redentor, de Cáritas, que cuenta con 40 plazas para la atención a personas sin hogar. Este lunes se ha aprobado, asimismo, una ayuda de 50.000 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer, dirigida al proyecto Fisioterapia, activación física y nutrición para pacientes oncológicos.

Venta ambulante

Por último, Cintia Bustos ha destacado el impulso de un convenio de colaboración con la asociación Comacor (Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba) que permitirá el desarrollo de diferentes programas durante todo el año. Un proyecto se destina a la comunicación y está valorado en 11.000 euros; la carpa navideña que tradicionalmente instalan en el paseo de La Victoria contará con 15.000 euros; su Mercado de la Primavera, en el entorno del Alcázar de los Reyes Cristianos, recibe el mismo importe, y una iniciativa para fomentar el asociacionismo dispondrá de 4.000 euros.