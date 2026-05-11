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Hacemos Córdoba denuncia la "dejadez" de Bellido ante una Córdoba que sufre un "abandono absoluto"

La coalición de izquierdas asegura que José María Bellido se dedica "exclusivamente a hacer campaña para el Partido Popular"

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, en rueda de prensa.

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, en rueda de prensa. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido al alcalde de la ciudad, José María Bellido, que “abandone la campaña electoral permanente en la que vive instalado” y se dedique “a atender las necesidades reales de los cordobeses y las cordobesas”, denunciando el “abandono absoluto” que, a criterio de esta formación política, sufre Córdoba durante estas semanas.

Desde la coalición de izquierdas han lamentado que la situación de la ciudad “ya era preocupante durante estos años de mandato”, pero consideran que en plena campaña y precampaña electoral “la dejadez del alcalde se ha agravado aún más”, asegurando que “ha abandonado por completo el Ayuntamiento para dedicarse exclusivamente a hacer campaña para el Partido Popular”.

Hacemos denuncia que solo salen de noche "siete de los 18 camiones" de Sadeco

Hacemos Córdoba ha denunciado que actualmente “la ciudad presenta graves problemas sin resolver”, poniendo como ejemplo la situación de la limpieza, con “solo siete de 18 camiones" de Sadeco recogiendo la basura por las noches”, así como las "largas esperas que sufren muchas personas para realizar gestiones básicas como el padrón municipal".

Además, el grupo municipal ha criticado la “falta de respuestas e inversiones por parte del gobierno local y el abandono” de la participación ciudadana, señalando que “muchos órganos de participación siguen sin convocarse mientras las necesidades de los barrios continúan sin atenderse”.

Un mes "clave" para el desarrollo de la ciudad

La coalición considera que Córdoba atraviesa “un mes clave para el desarrollo social y económico de la ciudad” y, sin embargo, el alcalde “ha decidido ponerse la bandera del Partido Popular y olvidarse completamente de sus responsabilidades institucionales”.

En este sentido, Hacemos Córdoba ha exigido al alcalde que “se ponga a trabajar de una vez en los muchos problemas que tiene esta ciudad”, reclamándole que gestione y ejecute unos presupuestos municipales que “año tras año baten récord de dinero sin ejecutar mientras Córdoba sigue acumulando carencias”.

Un alcalde que "nunca ha estado centrado" en la ciudad, asegura Hacemos

Asimismo, desde la coalición han señalado que “no es de recibo que los cordobeses y cordobesas tengan que esperar a que termine la campaña electoral para que el alcalde vuelva a centrarse en la ciudad”, aunque han añadido que “la realidad es que en estos siete años de mandato nunca ha estado centrado en Córdoba, sino pendiente de sus aspiraciones dentro del Partido Popular”.

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Por último, Hacemos Córdoba ha acusado al alcalde de actuar “como una marioneta de Moreno Bonilla”, guardando silencio ante los recortes y decisiones de la Junta de Andalucía que perjudican a la ciudadanía cordobesa, especialmente en materias como la sanidad, la educación o la dependencia. “Mientras el Gobierno andaluz recorta servicios públicos esenciales, el alcalde nunca ha salido a defender lo que es de todos y de todas”, han concluido desde la coalición de izquierdas.

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