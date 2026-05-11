Dispositivo del 17 de mayo
Córdoba activa un plan de ciberseguridad que incluye las redes sociales y refuerza la vigilancia con 1.500 efectivos para las elecciones andaluzas
El dispositivo electoral del 17 de mayo en Córdoba movilizará a efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local para garantizar la normalidad de la jornada electoral y prevé medidas antisabotaje
La subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Ana López, ha presidido este lunes, 11 de mayo, la junta de seguridad a la que han asistido el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, y el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, para la organización del dispositivo electoral del próximo 17 de mayo en la provincia de Córdoba, con un censo de 627.115, más 20.462 cordobeses que residen fuera de España. En total, en la provincia cordobesa habrá un total de 398 colegios electorales y 954 mesas electorales repartidas en los 77 municipios cordobeses.
Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil
El dispositivo contará con la intervención de los Cuerpos y Fuerzas del Estado y de la Policía Local que vigilarán para que la jornada electoral transcurra con normalidad. De este modo, participarán en el dispositivo 488 efectivos de la Policía Nacional en Córdoba, Lucena y Cabra, a los que se sumarán 202 policías locales en 24 municipios, cien de ellos en la capital cordobesa y 841 guardias civiles, es decir más de 1.500 efectivos.
Córdoba está desde el 1 de mayo en fase 1 de alerta antiterrorista y la Policía Nacional implementará, además, un plan de ciberseguridad para la prevención de delitos que afecten al resultado de las elecciones o al transcurso de la jornada electoral con medidas antisabotaje y que incluye la investigación y prevención de delitos en redes sociales. Asimismo, los agentes tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil podrán acompañar a todos aquellos presidentes de mesas electorales a depositar el resultado de las urnas en su correspondiente junta electoral de zona. Además, la Guardia Civil tendrá un servicio de seguridad especial para evitar sabotajes en las oficinas de Correos.
Medios materiales
Además, 386 funcionarios trabajarán durante la jornada electoral, más 102 funcionarios más que lo harán en la capital cordobesa, es decir, un total de 488 funcionarios. En la provincia, habrá un total de 398 colegios, 354 mesas electorales repartidas, donde ya se ha empezado a repartir el material necesario.
El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha apuntado algunos de los medios materiales que la administración andaluza repartirá en las sedes electorales, como 954 urnas, 448 cabinas de voto, 11.500 manuales para los miembros de mesa, 7,3 millones de papeletas impresas, 627.115 sobres, 475 tablets para las mesas electorales y 52 kits de voto en Braille. En total, serán 451 representantes de la administración andaluza los que participarán en la jornada electoral. En las mesas electorales habrá 2.862 ciudadanos repartidos por las mesas de las 10 juntas electorales de zona.
Cien policías en la capital
El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, por su parte, ha precisado que serán cien agentes de la Policía Local los que velarán por la seguridad de la jornada en los 22 colegios electorales de la capital. El edil ha garantizado que habrá presencia permanente de agentes en todos los colegios, además de un equipo rotatorio en caso de incidencias puntuales.
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