Cáritas Córdoba impulsa un programa para el acceso a la ropa de los más vulnerables: "Se trata de cubrir una necesidad básica desde la dignidad"

La empresa de inserción social de Cáritas Diocesana de Córdoba, Solemccor, ha puesto en marcha el programa de entrega social (PES), una iniciativa que busca mejorar la atención a personas en situación de vulnerabilidad mediante "un modelo más digno, eficiente y transparente de acceso a recursos básicos como la ropa", explica esta entidad en una nota de prensa.

El PES forma parte de las herramientas promovidas dentro del proyecto Moda re- de Cáritas Española, "orientadas a modernizar y dignificar la entrega social", y se implanta ahora en Córdoba a través de Solemccor y Cáritas Diocesana como experiencia de referencia en el ámbito provincial.

Este programa se articula a través de la tienda Moda re- en Córdoba y permite que las ayudas sociales se canalicen "mediante tarjetas canjeables". A través de Cáritas Diocesana de Córdoba, como entidad colaboradora y gestora, se coordina la emisión de estas tarjetas, que las personas beneficiarias podrán utilizar en la tienda Moda re- de Solemccor, ubicada en la calle Historiador Díaz del Moral, 9, en pleno centro de Córdoba. Asimismo, está prevista la apertura de nuevos espacios en el futuro.

Así funciona el sistema: emisión de la tarjeta y uso en varias compras

El sistema funciona mediante la emisión de una tarjeta PES, que puede entregarse en formato físico o digital, y que incorpora un código QR para su lectura en tienda. Cada tarjeta dispone de un importe determinado, permite su uso en varias compras y "contempla incluso la posibilidad de copago por parte del usuario", explica Cáritas. De este modo, se fomenta una experiencia de compra normalizada, respetuosa y centrada en la persona.

Interior de la tienda de ropa para personas vulnerables de Cáritas Córdoba. / CÓRDOBA

El programa de entrega social está abierto a la participación de distintas entidades sociales -como ayuntamientos, fundaciones o las propias Cáritas parroquiales- que dispongan de fondos para ayudas sociales y deseen canalizarlos de forma eficaz. Estas entidades, a través de sus centros, son las encargadas de emitir directamente las tarjetas a las personas beneficiarias.

Salvador García: "Todo esto contribuye a reforzar el impacto social"

“Este programa supone un paso adelante en la forma de entender la ayuda social, porque combina eficiencia, control y cercanía con las personas. Nos permite optimizar los recursos, garantizar la trazabilidad de las ayudas y trabajar en red con otras entidades comprometidas con la inclusión”, ha señalado Salvador García, gerente de Solemccor, quién también ha resaltado que “todo esto contribuye a reforzar el impacto social de la iniciativa y a garantizar una respuesta más justa y organizada ante las necesidades de las personas más vulnerables”.

Darío Reina: "Damos un paso más para poner a la persona en el centro"

Por su parte, el director de Cáritas Diocesana de Córdoba, Darío Reina, ha subrayado el valor humano y social de la iniciativa, ha defendido que "con este programa damos un paso más en nuestra misión de poner a la persona en el centro. No se trata solo de cubrir una necesidad básica, sino de hacerlo desde el respeto, la dignidad y el acompañamiento”, al tiempo que ha explicado que “cada tarjeta es una oportunidad para que la persona elija, decida y recupere parte de su autonomía, algo esencial en su proceso de inclusión. Desde nuestra identidad eclesial, seguimos apostando por una caridad que no solo ayuda, sino que transforma”.

Interior de la tienda de ropa para personas vulnerables de Cáritas Córdoba. / CÓRDOBA

Pilares clave para la entrega social

El programa de entrega social se sustenta en varios pilares clave: la dignificación de la ayuda, la mejora en la gestión de los presupuestos, la apertura a nuevas entidades financiadoras, la trazabilidad de las ayudas y el control del stock y la contabilidad en las tiendas.

"Con esta puesta en marcha, Solemccor y Cáritas Diocesana de Córdoba consolidan su compromiso con la innovación social, el empleo inclusivo y la atención integral a quienes más lo necesitan", finaliza la nota de prensa.