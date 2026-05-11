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Educación

El BOJA publica el decreto de nombramiento de Manuel Torralbo como rector de la Universidad de Córdoba

La reeleción en el cargo ya es oficial y su cargo estará en vigor durante los próximos seis años

Manuel Torralbo, rector de la Universidad de Córdoba.

Manuel Torralbo, rector de la Universidad de Córdoba. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado hoy lunes, 11 de mayo, en su número 88, página 6170/1, el Decreto 88/2026, de 6 de mayo, por el que se nombra a don Manuel Torralbo Rodríguez como Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba (UCO).

Así reza la publicación: "De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, en el artículo 91.1 de la Ley 1/2026, de 20 de febrero, Universitaria para Andalucía, y en el artículo 141 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, aprobados por Decreto 212/2017, de 26 de diciembre, y una vez efectuada la proclamación de Rector, conforme al resultado de la elección efectuada a este respecto por la comunidad universitaria de la citada Universidad, a propuesta del Consejero de Universidad, Investigación e Innovación, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión del día 6 de mayo de 2026". El nombramiento será efectivo "al día siguiente de su publicación en BOJA", es decir, este martes 12 de mayo.

Catedrático de Didáctica de la Matemática nacido en 1961

El rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez (Cardeña, Córdoba, 1961), es catedrático de Didáctica de la Matemática y está adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad de Córdoba. En su vida profesional, ha compaginado la actividad docente e investigadora con distintas responsabilidades de gestión tanto en dicha institución como en la administración autonómica.

Manuel Torralbo, reelegido rector de la UCO

Manuel Torralbo, reelegido rector de la UCO. / CÓRDOBA

En el caso de la UCO, Manuel Torralbo además de desempeñar el cargo de rector entre 2022 y 2026, también ha ocupado el de secretario general de esta universidad y el de vicerrector de Comunicación y Coordinación Institucional y de Coordinador del Equipo Rectoral y de las Relaciones con el Claustro. También ha sido vicepresidente de la Corporación Empresarial de esta institución y del Parque Córdoba TechPark. En la Junta de Andalucía, ha sido director general de Universidades (2012- 2015) y secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología (2015-2018). Además, fue concejal del Ayuntamiento de Córdoba entre 2019 y 2021.

Investigador de la didáctica de las matemáticas

En materia de investigación, es miembro del grupo de investigación Didáctica de la Matemática. Pensamiento Numérico, en el que ha orientado su actividad hacia el análisis y evaluación de la educación matemática desde un enfoque interdisciplinar.

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Cuenta con más de 50 publicaciones, en las que ha abordado estudios curriculares en el área matemática y ha contribuido a la fundamentación de su didáctica como disciplina científica. Además, ha sido miembro y presidente de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales y está en posesión, entre otras distinciones, de la Cruz al Mérito policial, de la Orden Mérito al Servicio Miguel Antonio Ramón Martínez y del Premio Gonzalo Sánchez Vázquez 2024.

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