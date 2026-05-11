Infraestructuras
El Ayuntamiento de Córdoba invertirá 124.734 euros en alumbrado público nuevo para El Brillante
La obra abarcará 500 metros de longitud entre las calles Poeta Paredes y Arquitecta Eileen Gray, y se extenderá durante dos meses y medio
El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes invertir 124.734 euros, IVA incluido, en la dotación de alumbrado público para una zona que carece de este servicio en la barriada de El Brillante. Según ha avanzado la viceportavoz del gobierno municipal, Cintia Bustos, se trata de una de las iniciativas abordadas en la junta de gobierno local.
Concretamente, hoy se ha dado luz verde al expediente de contratación de la obra de instalación de alumbrado público de la avenida del Brillante, en un tramo que abarca 500 metros de longitud. Los trabajos se desarrollarán desde la calle Poeta Paredes hasta la confluencia con el nuevo acceso al plan parcial 3, Pretorio, en la calle Arquitecta Eileen Gray. La obra tendrá una duración de dos meses y medio.
Actuación por vía de urgencia en la junta de gobierno local
Se trata de una actuación que ha entrado por vía de urgencia en la junta de gobierno local. Según se explica en el expediente, "esta obra de instalación de alumbrado, una vez efectuada, evitaría el riesgo que existe actualmente por caídas, al encontrarse sin iluminación adecuada" la zona afectada.
La memoria justificativa del proyecto indica que "a este tramo de viario confluyen varias calles auxiliares desde las que se incorpora el tráfico radial a la avenida vertebradora, que es la que se pretende iluminar. En su margen izquierda en sentido de subida, hacia el Norte, se encuentra la calle Quitapesares, en su margen derecha, se encuentran las calles Ana García Cuenca y profesor Castilla del Pino. Estos tres viarios se incorporan al principal, casi a 90º, presentando todos ellos: tráfico rodado y doble sentido de circulación. Existen, además, profusión de entradas a las parcelas privadas con carriles rodados que marcan la discontinuidad en el tipo de pavimento del acerado".
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