Por Andalucía celebrará su acto central en la plaza de Juventud de la Fuensanta el mismo día que Juanma Moreno regresa a Córdoba

La candidatura de Por Andalucía que lidera en Córdoba Rosa Rodríguezcelebrará su acto central de campaña el jueves 14 de mayo en un acto público en la plaza de la Juventud, que contará con la participación del candidato a la presidencia andaluza, Antonio Maíllo, y de la ministra de Juventud, Sira Rego. Por Andalucía ha coincidido con el presidente andaluz y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, en elegir el jueves para celebrar su acto central de campaña en Córdoba, una provincia que es "clave" para estas dos candidaturas: por el juego de los restos, en el caso del PP, que busca atar aquí su mayoría absoluta; y en el caso de Por Andalucía, para amarrar un diputado clave en su particular pugna con Adelante Andalucía.

La número 1 de la lista de la confluencia de izquierdas ha animado a los cordobeses a participar en este encuentro para despejar dudas y que se hará en un barrio como la Fuensanta, "un barrio obrero, un barrio de personas trabajadoras, que sufren día a día las consecuencias de las políticas privatizadoras y extractivistas de recursos de Juan Manuel Moreno Bonilla, el sonriente", ha señalado la candidata.

La candidata de Por Andalucía en Córdoba, que ha comparecido este lunes junto a Aida Castillejo, la alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, localidad madrileña y bastión de Izquierda Unida desde hace años, ha asegurado que lo que está ocurriendo en la comunidad madrileña puede ser "un buen adelanto de lo que nos espera si el presidente sonriente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, sigue destrozando y vendiendo a cachos nuestra sanidad al mejor postor".

Estabilidad, no, "la paz de los cementerios"

Rodríguez ha señalado que estamos en la recta final de la campaña y ha recordado que el próximo domingo los andaluces deben elegir "entre lo que el Gobierno del Partido Popular llama estabilidad, que no es otra cosa que la paz de los cementerios, o elegir un gobierno que blinde los servicios públicos, sanidad, educación, dependencia, que garantice el acceso a una vivienda digna y a un empleo estable".

Rosa Rodríguez, segunda por la izquierda, en su comparecencia de hoy junto a miembros de IU. / CÓRDOBA

"Tenemos que pensar qué es lo que nos interesa, a los andaluces y andaluzas, los cordobeses y a las cordobesas después de 8 años de gobierno interminable e infame", ha señalado Rodríguez, que ha pedido a la ciudadanía que "piense fríamente con el corazón y que no se dejen engañar por una sonrisa vacía, impostada, detrás de la cual no hay nada. Solo privatización y miseria".

Madrid: ejemplo privatizador

Por su parte, la edil de Rivas Vaciamadrid ha alertado de las privatizaciones de servicios y de las consecuencias que tiene el hecho de que el PP haya convertido la comunidad autónoma de Madrid en "el laboratorio de esas privatizaciones". Además, la primera edil ha alertado de las consecuencias que tendría una nueva legislatura de Juanma Moreno, más si se ve obligado a pactar con Vox: "Sabemos que lo primero que hacen es acabar con los servicios públicos y esto es lo que está sucediendo con la sanidad pública", ha asegurado. "Están convirtiendo el derecho a la sanidad pública en un negocio para unos pocos", añade.

Critican que el alcalde haga campaña

Por su parte, Hacemos Córdoba, la marca de la confluencia en el Ayuntamiento de Córdoba, ha exigido al alcalde, José María Bellido, que abandone la campaña electoral y atienda las necesidades reales de la ciudad. El grupo municipal lamenta el “abandono absoluto” que sufre Córdoba durante estas semanas y critica que Bellido haya abandonado "por completo" el Ayuntamiento para dedicarse exclusivamente a hacer campaña por el Partido Popular”.