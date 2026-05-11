El alcalde de Adamuz sobre el debate de Canal Sur: "No esperaba esta utilización política de algo tan doloroso"

El alcalde de Adamuz, el socialista Rafael Ángel Moreno, ha saltado como un resorte esta noche durante la emisión del debate televisado por Canal Sur Televisión que ha enfrentado a los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía y en el que ha irrumpido el accidente ferroviario que se cobró 46 víctimas el pasado 18 de febrero. "Estaba tardando mucho en salir al debate electoral el tema del accidente de Adamuz. Finalmente, lo ha sacado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y sinceramente no esperaba esta utilización política de algo tan doloroso", ha dejado escrito en redes después de que el presidente andaluz haya exigido en dos ocasiones esta noche a la candidata socialista María Jesús Montero que aclare la verdad sobre la tragedia ferroviaria de enero y ésta le ha replicado interrogando al popular por la gestión del 112.

Hasta ahora había guardado silencio

En una extensa publicación en Facebook, el primer edil de la localidad cordobesa ha recordado que hasta ahora no se había pronunciado públicamente sobre este asunto y había mantenido un perfil siempre de lealtad institucional tanto respecto al Gobierno de España como de la Junta de Andalucía: "He preferido guardar silencio, dejar trabajar a quienes tienen que investigar y esperar a que se esclarezca todo lo ocurrido. Y espero que eso suceda pronto--ha indicado el primer edil --, pero sí puedo hablar de lo que viví en primera persona aquella noche en el lugar del accidente", ha añadido Moreno.

Sin atención sanitaria

"Todos conocemos la hora a la que ocurrió el siniestro. Lo que muchas personas no saben es que pasadas las 21.30 horas la mayoría de los heridos seguían sin atención sanitaria organizada. Durante mucho tiempo, cerca de dos horas, quienes estuvimos atendiendo a viajeros y heridos fuimos, principalmente, vecinos y vecinas de Adamuz, gente sin formación para ello. Una hora después del accidente únicamente habían llegado ocho ambulancias", ha relatado.

El alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno (d), ofrece un discurso durante una ceremonia de hermanamiento entre las localidades de Huelva y Adamuz, este lunes en Huelva. La ciudad de Huelva y el municipio cordobés de Adamuz han sellado este lunes su hermanamiento oficial que nace como un reconocimiento institucional de "amistad, gratitud y solidaridad" tras el trágico accidente ferroviario que costó la vida a 46 personas, 28 de Huelva, y vinculó para siempre a ambos territorios. EFE/ Alberto Díaz / Alberto Díaz / EFE

"El dispositivo de emergencias tomó realmente el control y montó el "hospital de campaña" pasadas las 22.00 horas. Pregunté una y mil veces y allí nadie había al mando, tuvimos a apañarnos como podíamos, sin conocimientos ni formación, repito. Eso evidencia algo que vimos quienes estuvimos allí: la ayuda llegó tarde. La coordinación posterior fue buena, sí, fue excelente, pero dos horas después", ha asegurado el alcalde de Adamuz.

Sigue el relato de la noche de la tragedia

El alcalde de Adamuz prosigue su relato sobre la noche de la tragedia en las redes: "Y ocurrió exactamente lo mismo en la Caseta Municipal. Hasta las 23.30 horas no se movilizó ningún dispositivo sanitario allí. Los únicos sanitarios presentes durante todo ese tiempo fueron enfermeras, médicos y auxiliares de ayuda a domicilio de Adamuz, personas de nuestro pueblo que dieron un paso al frente sin preguntar, sin mirar el reloj y sin esperar nada a cambio", ha sostenido.

"Por eso digo, con absoluta claridad, que si no llega a ser por la gente de Adamuz, por quienes estuvieron aquella noche en el lugar del accidente y en la Caseta Municipal, no sé qué habría pasado. Y también digo algo más: si el pueblo de Adamuz no se hubiera movilizado de la manera en que lo hizo al día siguiente, se estarían pidiendo muchas responsabilidades y alguna cabeza. ¿Que hubiera sido de los heridos sin atender dos horas después del pasar el siniestro?", pregunta retórico el alcalde.

Uso electoral de Adamuz

"Desde aquí se ayudó en silencio, con humanidad y con una entrega ejemplar. Por eso no voy a consentir que ahora se utilice electoralmente el accidente de Adamuz. No lo voy a consentir porque quienes hoy intentan sacar pecho saben perfectamente dónde se falló aquella noche… y saben también que el pueblo de Adamuz estuvo donde otros tardaron demasiado en llegar", concluye diciendo el primer edil de la localidad protagonista de la tragedia.