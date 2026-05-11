El accidente de Adamuz irrumpe en el debate de Canal Sur y eleva la tensión entre Moreno y Montero

El accidente ferroviario de Adamuz ha irrumpido en el debate electoral que emite Canal Sur Televisión esta noche y que enfrenta a los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía el próximo 17 de mayo. El presidente andaluz y candidato a la reelección del Partido Popular, Juanma Moreno, ha espetado a la candidata del PSOE y exvicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, que cuente "toda la verdad" a los familiares de los 46 fallecidos en la tragedia ferroviaria ocurrida el pasado 18 de enero en un cruce de acusaciones rápido al final del primer bloque del debate.

Adamuz no ha estado en la campaña

Adamuz ha saltado al segundo enfrentamiento televisado del 17M, después de que en el primer debate emitido por RTVE no apareciera en ningún momento esta cuestión. El accidente ferroviario en la localidad cordobesa, de hecho, se había soslayado esta primera semana de campaña apareciendo de manera muy tangencial en algunas declaraciones de los candidatos por Córdoba. De hecho, habría que retroceder a la precampaña para encontrar a Adamuz en el debate público: fue durante la clausura de la intermunicipal del PP celebrada el 19 de abril en Córdoba. "Por más que se empeñen en tapar lo sucedido, por más que se empeñen en tapar y ocultar pruebas, por más soberbia que muestren, todo se sabrá", dijo entonces Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional de los populares.

Un momento del homenaje el homenaje a Samuel y a María del Carmen Abril Vega, víctimas cordobesas del accidente de Adamuz, con el banco azul contra el olvido en los jardines de Orive. / Víctor Castro

100 días desde la tragedia

En el debate que ha emitido Canal Sur este lunes, después de denunciar el mantenimiento de la infraestructura de ferrocarril en Andalucía y calificarla de "muy, muy deficiente", Juanma Moreno ha interpelado a María Jesús Montero a los 45 minutos del inicio del debate. "¿No tiene usted nada que decir de Adamuz? Han pasado más de 100 días y nadie ha asumido ni una sola responsabilidad", ha cuestionado el candidato popular en este segundo enfrentamiento, titulado El debate definitivo, que se celebra en la recta final de una campaña electoral que salvo estos debates televisados ha transcurrido sin prácticamente ningún sobresalto.

Gestión del 112

La socialista María Jesús Montero ha respondido rápida a la pregunta de Moreno con otro ataque que incluía la crítica a la gestión del accidente por parte de la administración autonómica a través del servicio de emergencias 112, que está bajo investigación judicial. Montero ha replicado a Moreno con la gestión del 112, sobre la que Renfe ha solicitado las grabaciones y los detalles de las llamadas que se produjeron tras el accidente ferroviario, mientras las víctimas denuncian falta de coordinación de ese servicio y la Junta de Andalucía defiende su actuación.