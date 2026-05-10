El Córdoba CF afronta un duelo decisivo ante el Granada en El Arcángel para seguir teniendo opciones de playoff y te estamos contando en directo el desenlace sobre el terreno de juego. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 10 de mayo, en el que también te contamos que la conductora buscada por el atropello ocurrido este viernes en Lucena se ha presentado voluntariamente en la Jefatura de Policía Local. Además, compartimos nuestra crónica de ambiente en los Patios de Córdoba, dejando imágenes de flores mojadas y menos colas en una jornada marcada por el agua.

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