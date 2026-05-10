La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El desenlace del Córdoba CF-Granada en El Arcángel; los Patios de Córdoba pasados por agua y la aparición de la conductora buscada por el atropello en Lucena centran la actualidad de la jornada
El Córdoba CF afronta un duelo decisivo ante el Granada en El Arcángel para seguir teniendo opciones de playoff y te estamos contando en directo el desenlace sobre el terreno de juego. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 10 de mayo, en el que también te contamos que la conductora buscada por el atropello ocurrido este viernes en Lucena se ha presentado voluntariamente en la Jefatura de Policía Local. Además, compartimos nuestra crónica de ambiente en los Patios de Córdoba, dejando imágenes de flores mojadas y menos colas en una jornada marcada por el agua.
- Córdoba CF-Granada, en directo | Sigue el minuto a minuto con nosotros
- La lluvia transforma los Patios de Córdoba en un domingo de flores mojadas y menos colas
- La conductora buscada por el atropello en Lucena se presenta en Jefatura
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Hantavirus
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Encuesta Prensa Ibérica
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Cordobeses del año
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Deportes
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