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La actualidad del domingo 10 de mayo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La encuesta electoral de Prensa Ibérica a una semana del 17-M, los Cordobeses del Año de Diario CÓRDOBA y nuestra entrevista al delegado de Fiestas y Tradiciones en pleno corazón del Mayo Festivo abren la actualidad de la jornada

Juanma Moreno y María Jesús Montero.

Juanma Moreno y María Jesús Montero. / CÓRDOBA

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

A una semana de las elecciones andaluzas, la encuesta de Prensa Ibérica que publicamos hoy sitúa al PP al borde de la mayoría absoluta, con un PSOE en retroceso y un crecimiento de Vox que reconfigura el panorama político autonómico. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 10 de mayo, en el que también anunciamos los galardones de los Cordobeses del Año, donde Diario CÓRDOBA ha reconocido la solidaridad de Adamuz y la excelencia de destacadas iniciativas sociales y empresariales de la provincia. Además, en pleno corazón del Mayo Festivo entrevistamos al concejal de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, que defiende el atractivo turístico de la ciudad, aunque advierte: «Nos gusta que nos visiten, pero no vamos a permitir la masificación».

Además, destacamos estas otras noticias:

Encuesta Prensa Ibérica

Mayo Festivo

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

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