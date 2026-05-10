La actualidad del domingo 10 de mayo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La encuesta electoral de Prensa Ibérica a una semana del 17-M, los Cordobeses del Año de Diario CÓRDOBA y nuestra entrevista al delegado de Fiestas y Tradiciones en pleno corazón del Mayo Festivo abren la actualidad de la jornada
A una semana de las elecciones andaluzas, la encuesta de Prensa Ibérica que publicamos hoy sitúa al PP al borde de la mayoría absoluta, con un PSOE en retroceso y un crecimiento de Vox que reconfigura el panorama político autonómico. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 10 de mayo, en el que también anunciamos los galardones de los Cordobeses del Año, donde Diario CÓRDOBA ha reconocido la solidaridad de Adamuz y la excelencia de destacadas iniciativas sociales y empresariales de la provincia. Además, en pleno corazón del Mayo Festivo entrevistamos al concejal de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, que defiende el atractivo turístico de la ciudad, aunque advierte: «Nos gusta que nos visiten, pero no vamos a permitir la masificación».
- Encuesta elecciones Andalucía: El PP, al límite de la mayoría absoluta con el PSOE a la baja y Vox al alza
- Cordobeses del Año: Diario CÓRDOBA premia la entrega de Adamuz y distingue la excelencia social y empresarial
- Julián Urbano, concejal de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba: "Nos gusta que nos visiten, pero no vamos a permitir la masificación"
Además, destacamos estas otras noticias:
Encuesta Prensa Ibérica
- LÍDERES | Moreno aprueba y es el candidato mejor valorado, mientras Montero saca la peor nota
- GESTIÓN | Sondeo Andalucía: El 40% de los andaluces creen que la comunidad ha empeorado, aunque aprueban la gestión de Moreno
Mayo Festivo
- Estas son las mejores Rejas y Balcones de Córdoba en 2026: el concurso ya tiene ganadores
- Colas bajo la lluvia y el sol en los Patios de Córdoba: "Llevamos una hora esperando, pero vale la pena"
Córdoba ciudad
- El cielo de Córdoba deja al Custodio en el Juramento: la lluvia impide la procesión de San Rafael
- Sofocan un incendio en una planta de reciclaje de Córdoba que ha causado una gran columna de humo
- El antiguo hotel Mariano de Córdoba, escenario de un nuevo incendio este sábado
- ANÁLISIS | Los retrasos marcan en Córdoba la Semana Santa 2026
Provincia
- El Ayuntamiento de Palma del Río solicita 13,4 millones para infraestructuras dañadas por el temporal
- El corazón de san Juan de Ávila recorre España
Deportes
- LA PREVIA | El Córdoba CF, contra la razón y las matemáticas: a por otro duelo clave ante el Granada en El Arcángel
Campo
- VENTANA A LA NATURALEZA, con Rafael Arenas | La función del canto de las aves
- El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X
- Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela en Huerta de Santa Isabel
- Así es la candidatura de Adelante Andalucía en Córdoba: andalucista, anticapitalista, feminista y ecologista
- Manuel Benítez 'El Cordobés' celebra sus 90 años rodeado de familia: la emotiva foto de Julio Benítez con su padre
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- Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
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- La hostelería cordobesa tendrá que adaptar turnos, horarios y hasta cerrar las terrazas ante episodios de calor extremo